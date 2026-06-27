Ana Ivanović je emotivno čestitala rođendan svom ocu, nazivajući ga herojem i uzorom. Njena objava izazvala je brojne komentare i čestitke pratilaca.
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OTVORILA DUŠU! Ana Ivanović poslala poruku najvoljenijem muškarcu: Objavila fotografiju sa njim, ovako emotivnu je nismo nikad videli
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Nekadašnja najbolja teniserka sveta Ana Ivanović uputila je emotivnu rođendansku čestitku svom ocu, koju je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.
Ana je na svom nalogu objavila zajedničku fotografiju sa ocem, uz kratku, ali toplu poruku kojom mu je poželela srećan rođendan.
Željna novih projekata Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, VBKS, Printscreen / Instagram
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- Srećan rođendan najboljem tati! Moja podrška, heroj i uzor! Volim te - napisala je Ana.
Njena objava ubrzo je privukla pažnju pratilaca, koji su se u komentarima pridružili čestitkama i porodici Ivanović poželeli mnogo lepih zajedničkih trenutaka.
Poznato je da Ana, uprkos brojnim poslovnim i porodičnim obavezama, često ističe koliko joj porodica znači, a ovakvim gestovima još jednom pokazuje da ne propušta važne životne trenutke svojih najbližih.
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