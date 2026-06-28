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Belgijski teniser Zizu Bergs osvojio je danas titulu na turniru u Istburnu, pošto je u finalu savladao francuskog igrača Iga Embera sa 3:6, 6:1, 6:4.Meč između Embera i Bergsa, 30. i 48. igrača sveta, trajao je dva sata i četiri minuta.

U narednom setu Bergs je brejkovima u drugom i šestom gemu stigao do ubedljivih 6:1, dok je u odlučujućem setu brejk napravio u sedmom gemu.

Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia

Ovo je 27-godišnjem Belgijancu prva ATP titula, nakon što je u prethodna dva finala poražen. Ember sa druge strane ostaje na sedam titula.

Bergs i Ember se u utorak sastaju u prvom kolu Vimbldona, a u taj duel Belgijanac će ući kao 37. teniser sveta.

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