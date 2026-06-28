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Novak Đoković i prva teniserka Arina Sabalenka sveta nasmejali su sve na treningu u Londonu uoči početka Vimbldona.

Atmosfera uoči početka Vimbldona je odlična, a Novak Đoković još jednom je pokazao da, pored vrhunskog tenisa, zna kako da zabavi sve oko sebe.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena priprema se za pohod na osmu titulu na Vimbldonu, odnosno 25. grend slem trofej u karijeri. Turnir za njega počinje u ponedeljak, kada će na Centralnom terenu igrati protiv Kineza Jibinga Vua.

Dan uoči početka takmičenja, Đoković je trenirao na kompleksu "Orangi", gde se u susedstvu pripremala i prva teniserka sveta Arina Sabalenka.

Po završetku svog treninga, Beloruskinja je prolazeći napustila teren, ali je pritom prešla preko dela terena na kojem je trenirao Novak. Srpski as nije propustio priliku da se našali.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen

- Ni izvini, ni ništa što si prešla preko mog terena. U redu - kroz osmeh je poručio Đoković.

Sabalenka je odmah prihvatila šalu i odgovorila u svom stilu.

- Jako mi je žao, gospodine Legendo - rekla je Beloruskinja uz naklon, što je izazvalo osmehe prisutnih.

Ovo nije prvi put da Đoković i Sabalenka privlače pažnju zajedničkim treninzima i šaljivim prepucavanjima, a njihova prijateljska atmosfera još jednom je pokazala koliko je dobra energija prisutna među najvećim teniskim zvezdama uoči početka trećeg grend slema sezone.

Novak će već u ponedeljak započeti pohod na novu titulu, dok će navijači, osim vrhunskog tenisa, očigledno imati priliku da uživaju i u zanimljivim scenama van terena.

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