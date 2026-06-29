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Miomir Kecmanović će u prvom kolu trećeg grend slema u sezoni igrati protiv Janika Sinera, a taj meč bi trebalo da počne oko 14.30 časova.

Biće to peti meč Srbina i Italijana, a Kecmanović je samo jednom uspeo da osvoji set, bilo je to u Milanu 2019. godine na turniru "sledeće generacije".

"Odlično se sećam tog prvog meča. Lepo smo se zabavaljali kao grupa, ali je Janik bio malo izdvojen. Bio je pomalo stidljiv, jedan od najmlađih i uvek je bio smiren. Ali od tada me je je mnogo impresionirao", rekao je Kecmanović za sajt ATP-a i dodao:.

"Od tada je postigao mnogo neverovatnih, neverovatnih stvari. Znalo se da ima potencijal, ali nikada nisam očekivao da će sve ovo uraditi".

1/4 Vidi galeriju Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Nije ovo prvi put za Miomira da izlazi na centralni teren.

"Igrao sam sa Đokovićem ovde 2022, prošle godine takođe protiv Janika. Ovo je srećni slem za mene", našalio se srpski teniser i dodao:

"Nisam imao šanse u tim mečevima, ali uvek je bilo zabavno igrati protiv njih. Oni su legende ovog sporta".

Naravno, ne predaje se.

"Izaći ću na teren potpuno slobodno, svestan da moram da igram najbolje što znam. Baš tako jednostavno. Pokušaću da mu iskomplikujem život, jer je njemu ovo prvi turnir na travi ove godine tako da se nadam da neće biti na najboljem nivou".

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