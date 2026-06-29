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U tradicionalno bogatom danu ATP tenisa na otvaranju najvažnijeg Grend Slema sezone, najveća imena uvek izazivaju i najviše pažnje – ali to ne znači da će njihovi mečevi biti nužno i najkvalitetniji.

Aktuelni šampion Janik Siner od 14:30 po našem vremenu otvara današnji program na Centralnom terenu duelom protiv našeg asa Miomira Kecmanovića. U slučaju još jednog uspeha, bila bi to njegova 94. pobeda na Grend slemovima, čime bi se izjednačio sa istorijskim rekordom Nikole Pjetranđelija među italijanskim teniserima. Siner ulazi u meč sa dosta samopouzdanja jer je dobio sva četiri prethodna okršaja protiv Kecmanovića, uključujući i pobedu maksimalnim rezultatom u setovima upravo ovde 2024. godine u njihovom jedinom meču na Slemovima do sada. Ipak, Italijan će morati da bude oprezan kako bi izbegao novu senzaciju, nakon što ga je pre samo nekoliko nedelja na Rolan Garosu u drugom kolu šokirao Huan Manuel Serundolo. Ukoliko Kecmanović danas priredi novo iznenađenje i savlada prvog tenisera sveta, Siner će postati tek treći branilac titule u istoriji muškog singla koji je poražen u prvom kolu Vimbldona – nakon Manuela Santane 1967. i Lejtona Hjuita 2003. godine. Da Miša u sebi ima potencijal za iznenađenje potvrđuju i prošli uspesi – 2 pobede protiv sada drugog nosioca turnira Saše Zvereva, dvojice svetskih brojeva 6 Holgera Runea i finaliste Vimbldona 2021. Matea Beretinija kao i pobeda nad tada drugim reketom Italije Lorencom Musetijem u Dejvis Kupu – a kako smo ga dosta viđali na travi ove sezone (3 turnira) – ima razloga verovati u ovo posebno važno iznenađenje.

Sedmostruki šampion Vimbldona Novak Đoković zatvoriće današnji program na Centralnom terenu, a protivnik 39-godišnjeg srpskog asa biće Vu Jibing iz Kine. Đoković je prošle godine ovde poražen od Sinera u polufinalu, što je bio prvi put od 2017. godine da nije uspeo da se plasira u veliko vimbldonsko finale. Nakon što je u januaru igrao finale Australijan opena, Đoković ostaje strah i trepet za svakog rivala, čak i u svojoj 40. godini života. On je 2025. godine prebacio magičnu brojku od 100 pobeda na Vimbldonu, a sada mu trebaju još samo tri kako bi izjednačio apsolutni rekord Rodžera Federera po broju pobeda u muškom singlu na ovom turniru. Vu se ove godine vratio na Grend slem scenu prvi put od 2023. godine nakon velikih problema sa povredama u poslednje dve sezone, pa protiv jednog od najvećih igrača svih vremena neće imati šta da izgubi.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Đoković je samo jednom u karijeri izgubio Grend slem meč od igrača koji je rangiran nisko kao Vu (koji zauzima 102. poziciju) – bilo je to od Denisa Istomina (tada 117. na svetu) u drugom kolu Australijan opena 2017. godine. Najslabije rangirani teniser koji je ikada pobedio Đokovića na Vimbldonu jeste Marat Safin, koji je 2008. godine slavio u drugom kolu kao 75. igrač planete. Najveći svih vremena želi da sačuva svoj stoprocentan učinak i održi tradiciju da nikada u karijeri nije ispao u prvom kolu u Londonu; samo dva puta u karijeri je eliminisan u prvom kolu Grend slema – oba puta na Australijan openu, i to 2005. godine (poraz od Marata Safina) i 2006. godine (poraz od Pola Goldstajna). Po svom 21. nastupu na Vimbldonu se osamostalio na drugom mestu večite liste po broju učešća u muškom singlu, pretekavši Džimija Konorsa. Rodžer Federer, koji je u Londonu nastupao 22 puta u singlu, jedini je igrač sa više vimbldonskih učešća od Novaka. Đokoviću je ovo ukupno 83. aktivno prisustvo na Grend slem turnirima, čime nastavlja da popravlja sopstveni svetski rekord u muškoj konkurenciji. On je prethodni rekord, koji su držali Federer i Felisijano Lopez, izjednačio na ovogodišnjem Australijan openu (81. nastup), pre nego što je na Rolan Garosu postao apsolutni rekorder. Sa 39 godina i 51 danom, Đoković je drugi najstariji teniser u glavnom žrebu Vimbldona ove godine – odmah iza Stena Vavrinke (41 godina i 106 dana), i pokušava da postane tek 11. čovek u Open eri koji se plasirao u drugo kolo Vimbldona sa 39 ili više godina. Osvajanjem svoje 8. vimbldonske titule izjednačio bi apsolutni rekord Rodžera Federera. Takođe, bori se da se izjednači sa Federerom i Helen Vils Mudi na drugom mestu istorijske liste po broju vimbldonskih titula u singlu u obe konkurencije, iza (skoro) nedostižne devetostruke šampionke Martine Navratilove.

Novak je odigrao 10 vimbldonskih finala – osvojiviši svojih sedam titula 2011. (pobedio Rafaela Nadala), 2014. (pobedio Federera), 2015. (pobedio Federera), 2018. (pobedio Kevina Andersona), 2019. (pobedio Federera), 2021. (pobedio Matea Beretinija) i 2022. godine (pobedio Nika Kirjosa). Poražen je u finalima 2013. (od Endija Marija), kao i 2023. i 2024. godine (oba puta od Karlosa Alkaraza).

Sa druge strane, Kinez Jibing Vu pokušava da se plasira u drugo kolo Vimbldona po prvi put u karijeri. Ovo mu je drugi nastup u Londonu, a osmi ukupno na Slemovima. Vu je debitovao na Vimbldonu 2023. u porazu od Frensisa Tijafoa u prvom kolu. Tada je postao tek drugi Kinez u Open eri koji je zaigrao na Vimbldonu, nakon Ženga Žižena (debitovao 2021). Od tog debija 2023. godine nije igrao u Londonu, ni u glavnom žrebu ni u kvalifikacijama; 2024. je propustio turnir zbog povrede, dok prošle godine nije imao dovoljno dobar rejting za kvalifikacije. Najbolji Grend slem rezultat Vua jeste plasman u treće kolo kroz kvalifikacije na njegovom debiju na US Openu 2022. godine. Tada je eliminisao Nikoloza Basilašvilija i Nuna Borgesa pre nego što je izgubio od prvog nosioca Danila Medvedeva. Time je postao prvi Kinez u istoriji koji je stigao do trećeg kola Otvorenog prvenstva Amerike. Kako Novaka ove godine nismo videli ni u jednom takmičarskom meču na travi – voleli bismo kada bismo se sećali ovog meča kao dobro iskorišćene prilike da uđe u turnirski ritam, ali nije nemoguće da veliki šampion “žrtvuje” jedan set u tom scenariju.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - četvrtfinale Vimbldona Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Na terenu 8. drugi meč dana igraju naš Hamad Međedović i Austrijanac Sebastijan Ofner, obojica stameni i veliki serveri. Hamad ne pamti njihov jedini dosadašnji susret po dobru – koji se odigrao upravo u prvom kolu Vimbldona 2025. – kada je morao da ga preda posle bizarne povrede u drugom setu, prethodno izgubiviš taj-brejk prvog. “Hame” je danas 68. igrač sveta, Sebastijan 110., ali su karijerni rezultati na travi ipak bolji za 8 godina starijeg Ofnera (iako ga nismo gledali ove sezone na toj podlozi), i iako bismo mogli da kažemo da je zdrav Međedović blagi favorit u ovom meču – oprez nije na odmet.

Dvojica bivših šampiona Ju Es Opena Danil Medvedev i Marin Čilić ukrstiće rekete u drugom meču na Terenu broj 1. Medvedev prolazi kroz prilično krizni period na Grend slemovima u poslednje vreme, s obzirom na to da je bivši svetski broj 1 eliminisan u prvom kolu na čak četiri od poslednjih pet mejdžora. Ovaj 30-godišnjak je dvostruki polufinalista Vimbldona i nada se da bi današnji trijumf nad Čilićem mogao da bude odskočna daska za novi dubok pohod u Londonu. Čilić, koji je ovde igrao finale protiv Federera 2017. godine, zabeležio je sjajan nastup na Vimbldonu 2025. godine plasmanom u osminu finala, i to nakon dvogodišnjeg mučenja sa povredama. U svojoj 37. godini, iskusni Hrvat se nada novom velikom rezultatu tokom ove dve nedelje. Ipak, Medvedev bi mogao da ima psihološku prednost kada su u pitanju njihovi međusobni dueli – u trećem kolu Vimbldona 2021. godine vratio se posle 0-2 u setovima i slavio u petom, a dobio je i njihov poslednji okršaj koji je odigran na travi u Hertogenbosu ranije ovog meseca.

Ovo je šesti okršaj Medvedeva i Čilića, njihov treći na Grend slemovima i drugi na Vimbldonu. Medvedev je dobio njihov prethodni duel u Londonu 2021. godine u trećem kolu, kada je zabeležio svoj prvi preokret u karijeri nakon gubitka prva dva seta (0-2). Čilić je slavio u njihovom drugom slem okršaju, pobedivši Rusa maksimalnim rezultatom u osmini finala Rolan Garosa 2022. godine. Pred njihov treći duel na travnatoj podlozi, valja znati da je Medvedev dobio oba prethodna; pored pomenutog Vimbldona 2021, slavio je i u četvrtfinalu Hertogenbosa ranije ovog meseca. Medvedev i Čilić su dvojica od ukupno šest Grend slem šampiona koji se ove godine nalaze u glavnom žrebu Vimbldona. Jedina Grend slem titula za obojicu tenisera došla je na US Openu – Medvedev je slavio 2021, a Čilić 2014. Godine. Rus pokušava da se plasira u drugo kolo Vimbldona po sedmi put. Ovo mu je 8. nastup u Londonu, a ukupno 37. na Grend slemovima, na kojima je čak 11 puta u karijeri gubio u prvom kolu. Tokom 2025. godine ispadao je na startu Rolan Garosa (od Kamerona Norija), Vimbldona (od Benžamena Bonzija) i US Opena (takođe od Bonzija). Crnu seriju nastavio je i ove godine eliminacijom u prvom kolu Rolan Garosa od Adama Voltona. Što se tiče ostalih slemova ove godine, Medvedev je stigao do osmine finala na Australijan openu, gde je pobedio Jespera de Jonga, Kventina Alisa i Fabijana Marožana, pre nego što ga je eliminisao njemu posebno neugodni Lerner Tin.

Marin Čilić će nastojati da prođe u drugo kolo Vimbldona po 13. put u karijeri. Ovo je njegovo 16. učešće u Londonu i 65. Grend slem turnir ukupno. Prošle godine na Vimbldonu Čilić je stigao do osmine finala. Pobede nad Rafaelom Kolinjonom, Džekom Drejperom i Žaumeom Munarom bile su njegovi prvi trijumfi na Slemovima još od 2022. godine, pre nego što ga je zaustavio Flavio Koboli. To mu je bio prvi nastup u Londonu od 2021. godine – 2022. se povukao pred turnir zbog bolesti, dok je u januaru 2023. operisao koleno zbog čega je propustio Vimbldon i 2023. i 2024. godine. Na ovogodišnjim Grend slemovima, Čilić je stigao do trećeg kola Australijan opena (pobedio Danijela Altmajera i Denisa Šapovalova, poražen od Kaspera Ruda), dok je na Rolan Garosu ispao u prvom kolu od francuskog “čuda od detata” 17-godišnjeg Moaza Kuamea. Marin je dobro poznat po sjajnim nastupima na travi u Londonu – kao osvajač turnira u Kvinsu i bivši finalista Vimbldona. Do meča za titulu stigao je 2017. godine, kada je poražen od Rodžera Federera u tri seta. Tim plasmanom u finale postao je tek drugi hrvatski teniser u istoriji – u muškoj i ženskoj konkurenciji – sa više od jednog Grend slem finala, pridruživši se Goranu Ivaniševiću. Sve u svemu – veliki meč u najavi, a možda i dvanaesta eliminacija Danila Medvedeva na otvaranju Slemova…

Danas ćemo gledati i peti međusobni okršaj Kaspera Ruda i Huberta Hurkača, ali njihov premijerni na travnatoj podlozi. Rud je dobio njihov jedini prethodni meč na Grend slemovima, koji je ujedno bio i njihov prvi duel, u osmini finala Rolan Garosa 2022. godine. Norvežaninje čak pet puta u karijeri gubio Grend slem mečeve od igrača koji su rangirani nisko kao što je trenutno Hurkač (96. na svetu) – uključujući dva bolna poraza na Vimbldonu. Izgubio je od 112. igrača sveta Iga Imbera u drugom kolu 2022, kao i od 142. na listi Lijam Broda u drugom kolu 2023. godine. Takođe je gubio od 98. tenisera sveta Egora Gerasimova na startu Australijan opena 2020, od Botika van de Zandshulpa (117) u drugom kolu US Opena 2021, i od Rafaela Kolinjona (107) u drugom kolu US Opena 2025. godine. Obojica su propustili Vimbldon 2025. godine – Norvežanin se povukao zbog povrede kolena, dok je Poljak odustao zbog problema sa donjim delom leđa – prethodno stigavši do drugog kola 2024. godine.

Rud pokušava da prođe u drugo kolo po četvrti put i tako izjednači svoj najbolji rezultat na Vimbldonu. Ovo mu je šesti nastup u Londonu i 30. Grend Slem ukupno. Zvuči skoro neverovatno da je njegov najbolji rezultat na Vimbldonu plasman u drugo kolo u tri navrata – 2022. (pobedio Ramos-Vinolasa, izgubio od Imbera), 2023. (pobedio Lokolija, izgubio od Broda) i 2024. godine (pobedio Bolta, izgubio od Fonjinija). U svoja preostala dva nastupa u glavnom žrebu gubio je na startu – 2019. (od Džona Iznera) i 2021. (od Džordana Tompsona). Kasper je trostruki Grend slem finalista – završavao je kao vicešampion na Rolan Garosu 2022. (poraz od Rafaela Nadala), US Openu 2022. (poraz od Karlosa Alkaraza) i Rolan Garosu 2023. (poraz od Novaka Đokovića). On je jedini norveški teniser u istoriji koji je igrao Grend slem finale u profesionalnoj konkurenciji. Ove godine je stigao do osmine finala i na Australijan openu (poraz od Bena Šeltona) i na Rolan Garosu (poraz od Žoaa Fonseke), a najbolji rezultat u 2026. godini jeste plasman u četvrto Masters finale u Rimu, gde je poražen od Janika Sinera. Takođe je igrao polufinale Ženeve (poraz od Marijana Navonea) i četvrtfinala u Madridu (poraz od Aleksandera Bloksa) i Delrej Biču (poraz od Sebastijana Korde).

Hubert Hurkač juri plasman u drugo kolo Vimbldona po peti put. Ovo mu je sedmi nastup u Londonu i 31. Grend slem ukupno. Tokom svog poslednjeg učešća 2024. godine stigao je do drugog kola – pobedio je Radua Albota, a potom predao meč Arturu Filsu u četvrtom setu zbog baksuzne povrede desnog kolena. Poljak je pre toga dva puta ispadao u prvom kolu – kao srećni gubitnik na debiju 2018. (poraz od Bernarda Tomića) i kao 7. nosilac turnira 2022. godine (poraz od Davidoviča Fokine). Najveći Grend Slem uspeh Hurkača jeste polufinale Vimbldona 2021. godine, kada je u četvrtfinalu eliminisao Rodžera Federera pre nego što ga je u borbi za finale zaustavio Mateo Beretini. Postao je tek drugi poljski teniser u istoriji koji je stigao do polufinala na nekom slem turniru, nakon Jeržija Janoviča (polufinale Vimbldona 2013). Ove godine “Hubi” je stizao do drugog kola na Australijan openu (pobedio Zizu Bergsa, izgubio od Itana Kvina) i Rolan Garosu (pobedio Žaumea Munara, izgubio od Frensisa Tijafoa), ali nije mali broj analitičara koji Poljskom džinu daje solidne šanse za današnji uspeh – jer poseduje jedan od najboljih servisa na turneji i zna kako da igra protiv velikih rivala na najvećoj vimbldonskoj sceni.

Danas ćemo gledati i drugi međusobni duel Ože-Alijasima i Ševčenka, ali njihov prvi na Grend slemovima ili na travnatoj podlozi. Obojica tenisera su rođena 2000. godine (Ože-Alijasim u avgustu, Ševčenko u novembru), ali se nikada nisu sastajali u juniorskoj konkurenciji. Ože-Alijasim je doživljavao poraze od igrača rangiranih nisko kao Ševčenko (koji drži 99. mesto) na dva od svoja poslednja tri vimbldonska nastupa – izgubio je od 119. tenisera sveta Majkla Mmoa u prvom kolu 2023. godine, dok je prošle godine poklekao pred Janom-Lenardom Štrufom (tada 125. na svetu) u drugom kolu. Takođe je poražen na startu turnira 2024. godine od Tanasija Kokinakisa (93. na listi). Kanađanin je 2021. došao do četvrtfinala u svom drugom nastupu ovde, pa i danas važi za apsolutnog favorite.

U sveruskom susretu ćemo prvi put kao suparnike na ATP turneji videti Andreja Rubljova i Romana Safijulina. Obojica 28-godišnjaka bili su vršnjaci i rivali u juniorskim danima, gde su odigrali jedan meč – u finalu Trofeja Bonfiljo u Milanu 2014. godine, kada je Safijulin slavio rezultatom 6:2, 6:3. Rubljov je dobio sedam od osam mečeva koje je na Grend slemovima igrao protiv kvalifikanata, uključujući oba prethodna duela na Vimbldonu – protiv Stefana Travalje u prvom kolu 2017. i protiv Adrijana Manarina u trećem kolu prošle godine. Njegov jedini poraz od kvalifikanta na slemovima desio se protiv Žoaa Fonseke u prvom kolu Australijan opena 2025. godine. Rus na ATP turu ukupno ima skor od 46 pobeda i 13 poraza protiv igrača iz kvalifikacija. Rubljov nikada u karijeri nije izgubio Grend slem meč od igrača koji je rangiran nisko kao Safijulin (trenutno 132. na ATP listi). Najslabije rangirani teniser koji je ikada pobedio Rubljova na nekom slem turniru jeste Fransisko Komesana (122. na svetu), koji je slavio u prvom kolu Vimbldona 2024. godine. Najbolji plasman na Vimbldonu je četvrtfinale 2023., dok ga je prošle godine Alkaraz eliminisao u 4.kolu.

U ostalim mečevima (srpskog i anglo-američkog) dana gledaćemo ove sezone izvrsnog Italijana – 14. nosioca Lučijana Darderija protiv žilavog Amerikanca Kvina, sunarodnike mu 16. nosioca Tijena protiv Čeha Švrcine i 21. Tomija Pola protiv Francuza Mulea, na travi netestiranog 23. nosioca “novog Rafu” Hodara protiv posebno pozvanog Britanca Džila, 24. nosioca Fonseku protiv predpenzionisanog Bautiste Aguta, 25. Francuza Rinderkneša protiv sjajnog domaćeg kvalifikanta Olivera Tarveta (mogućeg kreatora velikog iznenađenja danas), nekadašnjeg polufinalistu 26. nosioca Kema Norija protiv sjajnog američkog kvalifikanta Majkla Ženga (eliminisao našeg Đerea) i 28. Amerikanca Nakašimu protiv Britanca Pinington – Džonsa. U nadi da srpski muški kontigent neće brojati samo jednog teniskera u narednom kolu – a da će im se kao srećni gubitnik pridružiti danas-sutra i Dušan Lajović – pozivamo vas da uz jagode i šlag zajedno uđemo u užitak praćenja najvećeg turnira “belog sporta” sezone sa legendarne lokacije SW 19 u Londonu…

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