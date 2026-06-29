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Pravi pravcati “srpski dan” na Centralnom terenu Vimbldona upotpunjuje najveći karijerni uspeh naše (od juče) 19-godišnje teniserke Teodore Kostović (WTA #184) koja je kroz paklene kvalifikacije sebe postavila na najveću svetsku tenisku scenu u meču koji će pamtiti ceo život. Njena prva protivnica na Centralnom terenu u drugom terminu dana će biti prva teniserka sveta – na Vimbldonu ni izbliza uspešna Beloruskinja Arina Sabalenka u njenom sedmom nastupu na Vimbldonu. Na poslednja tri učešća stizala je do polufinala - 2021. (poraz od Pliškove), 2023. (poraz od Žaber) i 2025. godine (poraz od Anisimove), ali se njeno navodno “napuštanje tenisa” posle gubitka završnog seta na Rolan Garosu sa 6:0 od Dajane Šnajder pamti kao veoma loš presedan pred ovaj meč.

1/4 Vidi galeriju Teodora Kostović Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, VBKS

Sabalenki je ovo 33. učešće u glavnom žrebu nekog Grend slema, na kojima je 4 puta osvajala trofeje - na Australijan openu (2023–2024) i Ju Es Openu (2024–2025). Ovo je njen sedmi uzastopni Grend slem turnir na kom je postavljena za prvog nosioca. Od 2000. do danas, samo su Serena Vilijams (15), Iga Švjontek (11) i Martina Hingis (8) imale više uzastopnih slem nastupa kao prve nositeljke. Zanimljivo je da je u Open eri prva nositeljka naVimbldonu ispadala u prvom kolu samo tri puta: Štefi Graf 1994. (od Lori Meknil), kao i Martina Hingis 1999. (od Jelene Dokić) i 2001. godine (od Virdžinije Ruano Paskual). Neporažena je na Grend slemovima protiv kvalifikantkinja poput naše Teodore (skor 11-0), a protiv njih na najvećim turnirima nikada u karijeri nije izgubila ni jedan jedini set.

Sa tri osvojene WTA titule u 2026. godini (Brizbejn, kao i „Sanšajn dabl” – Indijan Vels i Majami), liderka je po uspesima na turneji, izjednačena sa Mirom Andrejevom. Nanizala je 22 pobede u prvim kolima na Grend slemovima; poslednji poraz na startu doživela je od Karle Suarez Navaro na Australijan openu 2020. godine, dok su joj najbolji rezultati na travi u karije finala u Hertogenbosu 2022. (poraz od Aleksandrove) i Istbornu 2018. godine (poraz od Voznijacki).

Na svom debiju u Grend slem kvalifikacijama jedina predstavnica Srbije u singlu eliminisala je Džon Vu Ku, Rebeku Šramkovu i Žu Lin kako bi se domogla svog prvog glavnog žreba na najvećim turnirima. Pre ovogodišnjih vimbldonskih kvalifikacija, mlada srpkinja nikada u karijeri nije odigrala meč na travnatoj podlozi, ni na jednom nivou – što ovaj uspeh čini skoro neverovatnim. Inače, ovo joj je tek treće učešće u glavnom žrebu nekog WTA turnira, nakon Madrida 2025. (prošla kvalifikacije, poraz od Nemice Lis) i Abu Dabija 2026. godine (dobila specijalnu pozivnicu, poraz od Hejli Batist. Današnji meč će joj biti prvi u karijeri protiv igračice koja se nalazi unutar Top 50 selekcije, a najveća pobeda u karijeri po rejtingu joj je trijumf nad Petrom Marčinko (tada 76. na svetu) na WTA 125 turniru u Dubrovniku ranije ove sezone. Do svog drugog WTA 125 polufinala stigla je ove godine u Oeirasu (poražena od Švajcarkinje od Golubić). Zanimljivo je spomenuti da je najbolji rezultat neke kvalifikantkinje u istoriji Vimbldona bio plasman u polufinale Aleksandre Stivenson 1999. godine, ali bi ulazak Teodore Kostović u drugo kolo danas za teniski svet bio ravan osvajanju “Venus Rouz Boula”.

U ostalim važnijim mečevima dana četvrta igračica sveta Džesika Pegula prvi put u karijeri igra protiv Čehinje Vidmanove (WTA #92), gde je amerikanki ovo sedmo učešće u glavnom žrebu Vimbldona – a najbolji rezultat četvrtfinale iz 2023. godine (poraz od kasnije šampionke Vondrušove).

1/18 Vidi galeriju Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Kroz 30. učešća u glavnom žrebu slemova stigla je bar do četvrtfinala na sva četiri turnira: finale US Opena 2024, četvrtfinale Rolan Garosa 2022. i polufinale ovogodišnjeg Australijan opena (2026). U London stiže nakon što je odigrala svoje treće finale na travi u karijeri, završivši kao vicešampionka u Berlinu (poraz u finalu od Noskove), a ove sezone ima sjajan skor od 10-1 protiv igračica van Top 50, a jedini poraz doživela je od Kimberli Birel (83) u prvom kolu Rolan Garosa. Vidmanovoj je ovo debitantski meč u glavnom žrebu jednog Grend slema, nakon što je prethodno gubila u kvalifikacijama za US Open 2025. i Australijan open 2026. godine. Ovo joj je tek šesti nastup u glavnom žrebu na WTA nivou, gde ima upisanu jednu pobedu u karijeri (protiv Ališe Parks na debiju u Gvadalahari 2025), kao i prvi meč u karijeri protiv Top 20 igračice, odnosno tek drugi protiv Top 50 suparnice.

U mečevima osvajačice Rolan Garosa Mire Andrejeve i Poljakinje Magde Linet 19-godišnja Ruskinja vodi 3-1. Mira igra četvrti put u glavnom žrebu Vimbldona, gde joj je najbolji rezultat prošlogodišnje četvrtfinale (2025. godine, poraz od Benčič). Prva je tinejdžerka koja se pojavljuje na Vimbldonu kao jedan od prvih 5 nosilaca još od Karoline Voznijacki 2010. , u nastojanju da postane prva teniserka od Serene Vilijams (2015. godine) koja će u istoj kalendarskoj godini osvojiti i Rolan Garos i Vimbldon. Dobila je 12 od svojih 13 mečeva u prvim kolima na slemovima, i ima skor od 24-4 na Grend slemovima protiv igračica rangiranih van Top 50 (savršenih 7-0 u takvim mečevima ove sezone). Poljakinja (WTA #59) beleži svoj 11. uzastopni nastup u glavnom žrebu Vimbldona, gde joj je domet treće kolo (2019, 2021. i 2023. godine); u karijeri ima osam pobeda nad Top 10 igračicama, a najsvežija je bila protiv sunarodnice Švjontek (tada broj 3) u Majamiju ove godine. Zanimljivo je da je Magdan na Grend slemovima četiri puta izbacivala Top 10 protivnice, a poslednji takav “teniski scalp” uzela je u osmini finala Australijan opena 2023. pobedom nad četvrtom na svetu Karolin Garsijom.

Za Koko Gof (WTA #7) Vimbldon je najmanje uspešan Grend Slem, a zanimljivo je da njena današnja protivnica Nemica Korpač protiv nje ima pozitivan skor – 1:0! Sedmi put Amerikanka igra na Vimbldonu, gde su joj najbolji dometi osmine finala iz 2019. (poraz od kasnije šampionke Halep), 2021. (poraz od Kerber) i 2024. godine (poraz od Navaro). Dvostruka Grend slem šampionka (Ju Es Open 2023. i Rolan Garos 2025.) ima skor od 23-4 u prvim kolima na slemovima (4-2 na startu Vimbldona).

Najbolji rezultati na travi su joj polufinala u Berlinu 2022. (poraz od Žaber), Istbornu 2023. (poraz od Kiz) i Berlinu 2024. godine (poraz od Pegule), a od tada sledi katastrofalan niz od četiri uzastopna poraza, gde je njena poslednja pobeda na travi zabeležena protiv Britanke Sonaj Kartal u trećem kolu Vimbldona 2024. godine.

Tamaru Korpač ljubitelji tenisa pamte po dobrom; četvrti put nastupa u glavnom žrebu Vimbldona, gde joj je najbolji rezultat drugo kolo iz 2023. godine kada je ušla kao srećna gubitnica i tada bila poražena protiv naše simpatične nišlijke Natalije Stevanović. Najbolji slem rezultat u karijeri ostvarila je na nedavnom Rolan Garosu (2026), gde je stigla do trećeg kola (poraz od Svitoline). Pobedila je Gof u njihovom jedinom međusobnom okršaju u kvalifikacijama Linca 2019. , ali je tada Koko ušla u žreb kao srećna gubitnica i na kraju osvojila tu titulu – svoj WTA prvenac sa samo 15 godina.

U drugom međusobnom meču prošlonedeljna osvajačica turnira u Bad Homburgu (predaja Osake u finalu) Karolina Muhova nastupa protiv Ruskinje Zaharove (WTA #85) u svom sedmom pojavjivanju na Vimbldonu, gde je dva puta bila četvrtfinalistkinja (2019. poraz od Svitoline, 2021. poraz od Kerber).

Igra svoj 28. glavni žreb na slemovima, a finale Rolan Garosa 2023. ostaje njen najbolji rezultat na najvećim turnirima; uz to je igrala je još tri slem polufinala, sva tri na tvrdoj podlozi: Australijan open 2021. (poraz od Brejdi), US Open 2023. (poraz od Gauf) i US Open 2024. godine (poraz od Pegule). Zaharovu je eliminisala u prvom kolu Rolan Garosa ove godine – i uistinu će Zaharovoj biti veoma teško da ponovi uspeh plasmanom u drugo kolo iz 2025. , kada je poražena od Ukrajinke Jastremske). Ovo joj je šesti Grend slem glavni žreb, gde je najbolji rezultat ostvarila je na debiju, kada je stigla do trećeg kola Australijan opena 2024. godine (poraz od Freh). U 2026. godini zabeležila je 8 pobeda, a najbolji rezultat joj je treće kolo Majamija (prošla kroz kvalifikacije, poraz od Mboko).

Prošlogodišnja polufinalistkinja Vimbldona i osvajačica olimpijskog zlata Belinda Benčič (WTA #11) igra protiv Britanke srpskog porekla Mike Stojsavljević (WTA #276.) u njihovom prvom meču. Osim tog uspeha, najbolji rezultat na Slemovima je polufinale Ju Es Opena 2019. (poraz od Andreesku). Još od početka sezone 2025, Švajcarskinja ima dominantan skor od 14-1 protiv igračica van Top 100 (jedini kiks bio je od Bartunkove na Australijan openu 2026), a jednu od svojih 10 titula u karijeri osvojila je na travi (Istborn 2015, pobeda nad Agnješkom Radvanskom), uz još 4 WTA finala na ovoj podlozi. Mika Stojsavljević tek drugi put nastupa u glavnom žrebu Vimbldona - prošle godine je ispala u prvom kolu od Krueger, i ovo joj je tek drugi nastup u glavnom žrebu jednog Grend Slema – kao primateljka posebne pozivnice. Ranije ove godine napravila je sjajan rezultat plasmanom u četvrtfinale na travi na WTA 125 turniru u Birmingemu (izgubila od Bartunkove u taj-brejku trećeg seta), pa se očekuje da će Stojsavljevićeva “skupo prodati” svoju kožu u meču sa velikom šampionkom.

Četrnaesta igračica sveta Japanka Naomi Osaka igra protiv WTA #80 Francuskinje Žakemo po drugi put u karijeri (1:0 za Naomi).

1/5 Vidi galeriju Neobičan stajling japanske teniserke na Australijan openu. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šesti put igra u glavnom žrebu Vimbldona, gde su joj najbolji rezultati treća kola iz 2017. (poraz od Venus Vilijams) i 2025. godine (poraz od Pavljičenkove). Jedino na Vimbldonu nije uspela da se plasira u osminu finala od svih ostalih Slemova, a od Australijan opena 2024. godine, ima stabilan skor od 8-2 u prvim kolima najveća 4 turnira. Žakemo je dobila prošle godine na WTA 125 turniru u Sen Malou, na putu ka osvajanju titule. Sa 37 odserviranih asova na Grend slemovima ove sezone drži treće mesto na turu, iza Ribakine (53) i Sabalenke (44), što joj daje veliku prednost nad protivnicom pred današnji meč – pod uslovom da je zalečena povreda stopala koja ju je sprečila da završi finale Bad Homburga pre nekoliko dana. Elsa Žakemo treći put nastupa na Vimbldonu, gde joj je najbolji domet drugo kolo iz 2025. godine (poraz od Benčič). Prvi put u karijeri je ušla direktno u glavni žreb Vimbldona na osnovu rankinga, u nastojanju da ostvari svoju šestu uzastopnu pobedu u prvim kolima na Grend slemovima, niz koji traje još od Rolan Garosa 2025. U karijeri ima samo jednu pobedu nad Top 20 igračicama - protiv Marte Kostjuk na ovogodišnjem Australijan openu, a zanimljivo je da je čak šest od svojih sedam slem pobeda u karijeri ostvarila protiv igračica koje su bile bolje rangirane od nje – pa ni u ovom meču ne treba isključiti faktor iznenađenja.

Kako je domaća heroina i bivša Grend Slem šampionka Ema Radukanu odlučila da se zbog povrede povuče sa turnira, još uvek se određuje koja srećna gubitnica će nastupati danas protiv Hrvatice Antonije Ružič. Finalistkinja Rolan Garosa Maja Hvalinska igra veoma težak meč protiv Tajlanđanke Savangkev, bivša šampionka Krejčikova protiv talentovane Britanke Klugman (eliminisala našu Cvetković kao juniorka prošle godine u 3 seta), finalistkinja Ju Es Opena Fernandez ukršta rekete sa Indonežankom Tjen, kontroverzna Ukrajinka Olijnjikova nastupa protiv Amerikanke Kesler a njena sunarodnica Jastremska protiv Japanke Ito – dok nekadašnja Grend Slem šampionka i prečesto povređena Kanađanka Andreesku kao uspešna kvalifikantkinja svoje prvo kolo ove godine igra protiv Šuej Žang iz Kine. U preostalim mečevima od interesovanja za pratioce ženskog tenisa singl-dubl specijalistkinja Anastasija Potapova nastupa protiv Špankinje Buzas – Maneiro a talentovana Pejton Sterns protiv jedne od čak 10 Čehinja u glavnom žrebu – Nikole Bartunkove.

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