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Plasman u drugo kolo Vimbldona obezbedila je četvrta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula, nakon što je posle dva seta pobedila Čehinju Darju Vidmanovu 7:5, 6:3.

Ona je pobedila 92. igračicu na WTA listi posle sat i 14 minuta.

Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Pegula će u drugom kolu igrati protiv Sare Soribes Tormo iz Španije, koja je danas posle dva seta pobedila Viktoriju Himenes Kasincevu 6:2, 6:3.

Kurir Sport / Beta

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