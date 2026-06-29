Džesika Pegula sigurno je otvorila Vimbldon.
Tenis
PEGULA SIGURNA NA STARTU VIMBLDONA: Amerikanka srušila Vidmanovu u dva seta!
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Plasman u drugo kolo Vimbldona obezbedila je četvrta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula, nakon što je posle dva seta pobedila Čehinju Darju Vidmanovu 7:5, 6:3.
Ona je pobedila 92. igračicu na WTA listi posle sat i 14 minuta.
Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Pegula će u drugom kolu igrati protiv Sare Soribes Tormo iz Španije, koja je danas posle dva seta pobedila Viktoriju Himenes Kasincevu 6:2, 6:3.
Kurir Sport / Beta
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