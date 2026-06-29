Iva Jović bila je bolja od Žakelin Kristijan u dva seta...
Tenis
FURIOZNA IVA JOVIĆ: Amerikanka srpskog porekla rutinski stigla do drugog kola Vimbldona
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Američka teniserka Iva Jović plasirala se u drugo kolo Vimbldona, pošto je danas posle dva seta pobedila Rumunku Žakelin Kristijan 7:6(1), 6:0.Jović, 16. teniserka sveta, pobedila je 37. igračicu na WTA listi posle sat i 31 minuta.
Iva Jović, američka teniserka srpskih korena Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
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U drugom kolu, Jović će igrati protiv bolje iz duela Putintceva - Maria.
Kurir Sport / Beta
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