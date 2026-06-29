Hodar i Kareno-Busta prošli su u drugo kolo Vimbldona.
Tenis
DVA ŠPANCA U DRUGOM KOLU VIMBLDONA: Hodar i Kareno-Busta prošli prvu rundu
Slušaj vest
Španski teniser Rafael Hodar plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pošto je danas posle tri seta pobedio Britanca Feliksa Gila 6:3, 6:3, 7:5. Hodar, 26. teniser sveta, pobedio je 220. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.
Talentovani španski teniser - Rafael Hodar Foto: Pawel Andrachiewicz / imago sportfotodienst / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
On će u drugom kolu igrati protiv Španca Pabla Kareno-Buste, kome je Kanađanin Denis Šapovalov posle dva seta predao meč.
Kanađanin je predao meč pri rezultatu 3:6, 6(7):7(9), posle sat i 54 minuta.
Plasman u drugo kolo obezbedili su i Amerikanac Dženson Bruksbi, Mađar Martin Fučovič i Japanac Šinatro Močizuki.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši