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Kako Kurir saznaje iz dobro obaveštenih izvora, britanski teniser Džek Drejper će se povući sa Vimbldona, time otvarajući mogućnost da se kao srećni gubitnik u glavnom žrebu nađe naš Dušan Lajović!

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Povlačenje velike nade britanskog tenisa će sigurno biti burno propraćeno - jer se kasno sinoć sa turnira povukla i domaća teniserka i bivša Grend Slem šampionka Ema Radukanu. U tom slučaju će Lajović svoj prvi meč u glavnom žrebu igrati protiv najboljeg američkog tenisera Tejlora Frica, koji je u delu sezone na travi odigrao finala u Štutgartu i Haleu i trenutno se nalazi na 7. mestu ATP rang liste.

Čekamo i zvanično da se ove sjajne vesti za popularnog Ducija objave...

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