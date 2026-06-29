Kako Kurir saznaje iz dobro obaveštenih izvora, britanski teniser Džek Drejper će se povući sa Vimbldona , time otvarajući mogućnost da se kao srećni gubitnik u glavnom žrebu nađe naš Dušan Lajović !

Povlačenje velike nade britanskog tenisa će sigurno biti burno propraćeno - jer se kasno sinoć sa turnira povukla i domaća teniserka i bivša Grend Slem šampionka Ema Radukanu. U tom slučaju će Lajović svoj prvi meč u glavnom žrebu igrati protiv najboljeg američkog tenisera Tejlora Frica, koji je u delu sezone na travi odigrao finala u Štutgartu i Haleu i trenutno se nalazi na 7. mestu ATP rang liste.