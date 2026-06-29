Dejvid Bekam, jedan od najboljih engleskih fudbalera svih vremena, uživo parti meč srpskog tenisera u prvom kolu Vimbldona.
LONDON
DEJVID BEKAM DOŠAO DA GLEDA SRBINA NA VIMBLDONU! Žena koja je sa njim mu je izuzetno važna
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Miomir Kecmanović nije imao sreće na žrebu i za protivnika na startu Vimbldona je dobio Janika Sinera. Međutim, zaigrao je srpski teniser odlično i osvojio je prvi set.
To je sa tribina gledao i Dejvid Bekam, legendarni engleski fudbaler, koji je bio u društvu svoje majke.
Dejvid Bekam sa majkom na meču Miomir Kecmanović - Janik Siner Foto: Kin Cheung/AP
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