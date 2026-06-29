Na Vimbldonu, Miomir Kecmanović i Janik Siner bore se za pobedu, dok se na patiki Sinera pojavila fleka od krvi. Šta se zapravo dogodilo?
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JEZIV PRIZOR! Zabrinuo sve: Krvava patika Sinera na meču protiv Kecmanovića! (FOTO)
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Veliku bitku vode Miomir Kecmanović i Janik Siner na startu ovogodišnjeg Vimbldona!
U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavila se fotografija desne patike Janika Sinera - na kojoj je, po pretpostavci mnogih, fleka od krvi.
Ostao je prvi reket sveta da leži na travi nekoliko sekundi pre nego što je ustao i nastavio meč bez medicinske pomoći.
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