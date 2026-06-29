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Veliku bitku vode Miomir Kecmanović i Janik Siner na startu ovogodišnjeg Vimbldona!

U međuvremenu, na društvenim mrežama pojavila se fotografija desne patike Janika Sinera - na kojoj je, po pretpostavci mnogih, fleka od krvi.

Ostao je prvi reket sveta da leži na travi nekoliko sekundi pre nego što je ustao i nastavio meč bez medicinske pomoći.

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Pozdrav Janika Sinera i Miomira Kecmanovića na mreži Izvor: Arena tenis