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Da su trava i Austrijanac Sebastijan Ofner nerešiva enigma za Hamada Međedovića potrvrdilo se opet danas u Londonu.

Iako je “zgromio” protivnika u prvom setu sa 6:1, započeo je tada sa oscilacijama naš igrač – dozvolivši protivniku da se snažno vrati u meč sa 6:2, da bi onda opet zaigrao bolje i poveo sa 2:1 u setovima (6:4 u trećem).

1/5 Vidi galeriju Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nažalost, tada ulazi u lošu zonu igre – i iskusniji Austrijanac shvata da se on najviše pita o pobedi. To je ostvareno kroz 6:3 6:4 u naredna dva seta, a statistika ostaje za nauk Međedoviću za naredne pokušaje da konsoliduje svoju igru na ovoj podlozi.

Jer, nemoguće je dobiti većinu igrača na turneji ako odservirate 12 duplih grešaka, da osvajate 39% poena na svoj drugi servis, samo 57% poena odigranih oko mreže (12/21) i napravite 45 neiznuđenih grešaka. Naravno, Ofner je pritom odservirao 30 asova, napravio “samo” 4 duple servis-greške i osvojio 76% poena na prvi servis – uz 70% realizacije poena na mreži. Ofner svakako nije Top 20 igrač – što se vidi po tome da je realizovao tek 5 od 21 prilike za brejk, ali to i pokazuje koliko je Hamadova igra iz početnog udarca i kroz razmene bila nekonstantna i ispodprosečna. Četrnaest vinera više (59) ostvario je Ofner – iz čega se vidi da je potisnuo Međedovića u duge periode pasivnosti – a iz takve igre nemoguće je nadati se pobedi u prvom kolu Vimbldona.

Za Hamada sada predstoji kraća pauza – a onda pripreme za nastupe na tvrdoj podlozi severnoameričkog kontinenta…