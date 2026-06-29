Slušaj vest

Janik Siner je nakon velike borbe pobedio Miomira Kecmanovića (3:2) u prvom kolu Vimbldona.

Posle meča Siner je imao samo reči hvale za srpskog asa:

Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

- Zdravo svima, hvala vam što ste došli. Velika je čast početi turnir, bilo je problema na početku, nisam igrao svoj najbolji meč, ovo mi je i prvi zvanični meč na travi, bilo je malo problema, osim treninga nisam ni igrao na travi. Važno je da sam pobedio.

Upitan je Siner i kakvo je stanje sa desnom nogom, gde mu je patika bila crvena i natopljena krvlju.

- Dobro sam za sada, nadam se da se neće pogoršati, to me je malo i nateralo da igram, nije bilo ništa strašno, nisam hteo da diram, da ne bih nešto pogoršao, posle sam našao ritam, mislim da je bio dobar meč za obojicu - istakao je Janik Siner, koji je otkrio i kakav mu je osećaj bio što je izašao na teren kao branilac titule po prvi put.

- Drugačiji je osećaj, osetio sam to dok sam izlazio, ovo je istorijsko zdanje za tenis, to što sam branilac titule mi mnogo znači, drago mi je što sam dobio prvu bitku i verujem da će biti vremena da se pripremim za drugog protivnika. Imao sam mnogo grešaka u prvim setovima, treći set je bio baš težak, nekoliko izuzetnih poena je odigrao, ali sve je to tenis, jako sam srećan što ću igrati u drugom kolu - zaključio je Janik Siner posle pobede - rekao je Italijan.

Ne propustiteTenisJEZIV PRIZOR! Zabrinuo sve: Krvava patika Sinera na meču protiv Kecmanovića! (FOTO)
Janik Siner
TenisHRABRI MIOMIR KECMANOVIĆ ŽESTOKO NAMUČIO JANIKA SINERA! Srbin igrao MAESTRALAN tenis, bacio Italijana u NEVIĐENI PROBLEM, ali je za SENZACIJU malo falilo!
Miomir Kecmanović
FIFA WC 2026BRAZIL - JAPAN: Spektakl u Hjustonu - Selekao napada Samuraje! Anćeloti sa proverenim snagama!
profimedia-1113365508.jpg
FudbalPRATITE UŽIVO NA KURIRU! CRVENA ZVEZDA - SLOVAN: Srpski prvak igra drugi meč na pripremama u Austriji (LIVESTREAM)
FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

01:25
Pozdrav Janika Sinera i Miomira Kecmanovića na mreži Izvor: Arena tenis