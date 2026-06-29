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Posle meča Siner je imao samo reči hvale za srpskog asa:

1/11 Vidi galeriju Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

- Zdravo svima, hvala vam što ste došli. Velika je čast početi turnir, bilo je problema na početku, nisam igrao svoj najbolji meč, ovo mi je i prvi zvanični meč na travi, bilo je malo problema, osim treninga nisam ni igrao na travi. Važno je da sam pobedio.

Upitan je Siner i kakvo je stanje sa desnom nogom, gde mu je patika bila crvena i natopljena krvlju.

- Dobro sam za sada, nadam se da se neće pogoršati, to me je malo i nateralo da igram, nije bilo ništa strašno, nisam hteo da diram, da ne bih nešto pogoršao, posle sam našao ritam, mislim da je bio dobar meč za obojicu - istakao je Janik Siner, koji je otkrio i kakav mu je osećaj bio što je izašao na teren kao branilac titule po prvi put.

- Drugačiji je osećaj, osetio sam to dok sam izlazio, ovo je istorijsko zdanje za tenis, to što sam branilac titule mi mnogo znači, drago mi je što sam dobio prvu bitku i verujem da će biti vremena da se pripremim za drugog protivnika. Imao sam mnogo grešaka u prvim setovima, treći set je bio baš težak, nekoliko izuzetnih poena je odigrao, ali sve je to tenis, jako sam srećan što ću igrati u drugom kolu - zaključio je Janik Siner posle pobede - rekao je Italijan.

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