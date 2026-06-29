“Zakačio me je virus na Majorci. Došao sam ovde bez pravog treninga…”, otkriva nam on. “Propustio sam puno šansi na turniru na Kvinsu, bio u dobrom naletu – ali je ovo viša sila. Nisam imao temeperaturu u poslednja 2 dana, nisam hteo da prekidam meč, nije bilo toliko strašno – ali…” dodaje on. “Ne znam šta je bilo gore – to što sam predao prošle godine na istom terenu protiv istog igrača, ili što sam vodio 2:1 danas. Trava je nepredvidiva – nisam je voleo isprva, ali sam onda odigrao jedan od najboljih mečeva na Kvinsu protiv Ambera”, dodaje on.