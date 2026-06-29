MEĐEDOVIĆ OBJASNIO RAZLOGE PORAZA: Srpski teniser nije mogao bolje u ovom momentu...
“Zakačio me je virus na Majorci. Došao sam ovde bez pravog treninga…”, otkriva nam on. “Propustio sam puno šansi na turniru na Kvinsu, bio u dobrom naletu – ali je ovo viša sila. Nisam imao temeperaturu u poslednja 2 dana, nisam hteo da prekidam meč, nije bilo toliko strašno – ali…” dodaje on. “Ne znam šta je bilo gore – to što sam predao prošle godine na istom terenu protiv istog igrača, ili što sam vodio 2:1 danas. Trava je nepredvidiva – nisam je voleo isprva, ali sam onda odigrao jedan od najboljih mečeva na Kvinsu protiv Ambera”, dodaje on.
Hamad će malo odmoriti kod kuće, jedva čeka da se vrati posle možda I najdužeg odustsva. Svetsko prvenstvo skoro uopšte ne prati – jer su loši termini.
“Za mene kao da se ne igra, skoro ništa nisam stigao da gledam. Malo sam pratio komšije, ali čim naši ne igraju – nema ni toliko motiva. Vidim da Francuzi kidaju…”, kaže nam Međedović.
Naredni turnir za Hamada Međedovića će biti – Masters u Montrealu, a što se trave tiče – kako on kaže – hvala Bogu pa je gotovo…
Zdravlje pre svega, i lep odmor mu želimo!