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Zatvorili su se krovovi na Centralnom terenu i Terenu broj 1 Vimbldonahttps://www.kurir.rs/sport/tenis/10035886/konferencija-miomira-kecmanovica, a sa time i za danas okončali mečevi na svim ostalim terenima ovog prvog dana 139. izdanja najvažnijeg teniskog turnira na svetu.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Za prve nastupe – moglo je biti i boljeg tenisa sveukupno, ako se tu izuzme meč Siner – Kecmanović, koji je trebao da “da pelcer” i drugima. Videli smo nekoliko većih iznenađenja, a pre svega eliminaciju Rubljova od sunarodnika Safiulina u pet setova (14-12 u taj-brejku petog seta za Romana), glatku pobedu Kvina nad 14. nosiocem Darderijem u 3 seta, Ofnera nad Međedovićem u pet (barem po renkingu, ako ne po istorijatu), dojučerašnjeg vojnika Kvona iz Koreje nad velikim talentom Landaluseom bez izgubljenog seta, pakao kroz četiri taj-brejka u isto toliko setova iz koga je Amerikanac Dam izašao kao bolji od Argentinca Trungeletija, veliki trijumf kvalifikanta Majkla Ženga nad nekadašnjim poliufinalistom Britancem Norijem kroz taj-brejk petog seta i sjajan trijumf prečesto povređenog eks-četvrtfinaliste Hurkača protiv trostrukog Grend Slem finaliste Kaspera Ruda u tri ubedljiva seta.

Svoje mečeve su ubedljivo dobili Danil Medvedev (3:0 protiv nekadašnjeg finaliste Čilića), treći nosilac Ože-Alijasim (protiv Ševčenka), 23. Hodar protiv Džila, Tomi Pol (protiv Francuza Mulea), Žoao Fonseka (protiv veterana Bautiste Aguta), Buse protiv Nave (u četiri, 6:0 u poslednjem) kao i Van De Zanšulp (protiv Kovačevića – isto 6:0 u četvrtom), Mađar Marožan (protiv Tirantea u 3), Boržeš protiv Bojera (u 3), Bruskbi protiv Vukića (u 3), Prižmić u 4 protiv Valtona (6:2 u četvrtom), Rinderkneš protiv opasnog domaćeg kvalifikanta Tarveta u 4), Močizuki protiv Basinga (uz samo 3 izgubljena gema), Cicipas (kao nekad, ponovo bez oca u ulozi trenera – protiv Gastona u 3), Lerner Tijen (protiv Švrcine u 4), osvajač Majorke Fokina (u 3 protiv Huana Serundola) – ali je Štrufu trebalo ipak 5 setova da izbaci Argentinca Baeza.

Videli smo i više predatih mečeva kod “gospode” – negde naizgled baš kalkulantskih: nekadašnjeg polufinaliste Šapovalova u trećem protiv Karenjo Buste, Van Aša sredinom drugog protiv Fučoviča, na istom terenu 9 u narednom meču – Uga Karabelija protiv Meride u četvrtom – a svoje mečeve će morati da dovrše Nakašima i Pinington-Džons na Terenu 18. I De Jong i Hidžikata na desetki. Ukratko – osim žala za boljim četvrtim setom Kecmanovića, patnje virusom destabilizovanog Međedovića, nervoznog Rubljova i na travi nikad dorečenog Ruda – ništa od posebne teniske vrednosti u smislu (šokantnih) rezultata.

Kod dama smo videli još manje toga – prva nositeljka Sabalenka I peta Andrejeva oduvale su u dva seta našu debitantkinju Kostović i Poljakinju Linet, četvrta Pegula i sedma Gof – Vidmanovu i Korpač, 14. Osaka i eks-šampionka Krejčikova – Žakemo i Klugman, šampionka Bad Homburga Muhova – Zaharovu, nekadašnja polufinalistiknja Benčić – Britanku našeg porekla Stojsavljević, Mekartni Kesler bez izgubljenog gema Olijnjikovu, Aleksandrova je nadigrala Mađaricu Udvardi, Šuai Ženg pobedila nekadašnju Slem šampionku Andreesku, Soribes-Tormo – Kasincevu, Nemica Marija – Kazahstanku Putincevu, 32. nositeljka Sinijakova – nekadašnju stabilnu Top 10 igračicu Ćinven Ženg, 16. Nositeljka Iva Jović – Rumunku Kristijan, Ruskinja Kalinskaja – Poljakinju Frek i Špankinja Buzas – Maneiro Austrijanku Potapovu. Pobede su ostvarile kroz tri odigrana seta Hrvatica Ružić protiv Somenstaje, Kasatkina protiv Ksu, za iznenađenje – Turkinja Sonmez protiv Amerikanke Li, Ksinju Vang protiv Italijanke Kočareto, Dajana Jastremska protiv Japanke Ito, Amerikanka Liu protiv Belgijanke Vandevinkl, Čehinja Bartunkova protiv Amerikanke Sterns, Argentinka Siera protiv Mađarice Bondar – a u još dva velika iznenađenja Tajlanđanka Savangkev finaistkinju Rolan Garosa Poljakinju Hvalinsku (u 3 seta) i Indonežanka Tjen – nekadašnju finalistkinju Ju Es Opena Fernandez u dva seta.

Ako izuzmemo činjenicu da se meč Đoković – Vu približava početku trećeg sata igre – kao jedini aktivni iz današnjeg programa – rezime dana glasi: ništa posebno, osim viteške borbe Miše Kecmanovića protiv Janika Sinera, o čemu će se možda još dugo pričati ako naredni protivnici “numero una” iz ovog meča budu izvukli “magične sastojke” za moguća velika iznenađenja u narednim kolima…