"Uvek je bolje kada pobedite. Nije prvi put da govorim o tome koliko je Vimbldon važan za mene, za moj život. Vu zaslužuje veliki aplauz ua neverovatno izdanje. Osećam se srećno, ali ne toliko sveže. Nisam se osećao kao da je prva runda. Igrali smo dva različita meča, bez krova i sa krovom. To utiče na travu. Morate da pokušate da se adaptirate, a to nije lako. Stavio me je u neku vrstu pritiska, pogađao je linije, definitivno me je iznenadio sa nivoom udarca. U jednom trenutku nije imao nijednu slabost. Propustio je dosta brejk lopti u četvrtom setu, možda nije trebao da ga izgubi. Sreća, pa imam iskustvo igranja na ovom terenu u poslednje dve decenije, pa se snalazim. Pobednička formula je da kombinujem iskustvo sa novim mladim telom", rekao je na kraju Novak.