Slušaj vest

Novak Đoković je pobedio Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona sa 3:1 u setovima.

Naredni rivala Novaka u Londonu biće dobro poznati Stefanos Cicipas!

Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Taj meč zakazan je za sredu - 1. jula.

Tačna satnica duela biće naknadno poznata.

Ne propustiteTenisPREGLED PRVOG DANA VIMBLDONA: Evo šta smo sve videli na travnatim terenima u Londonu...
profimedia-1016480296.jpg
TenisNIKO OVO NIJE OČEKIVAO! Đoković preživeo pravi pakao u prvom kolu Vimbldona - pobedi se u zube ne gleda!
profimedia-1113399264.jpg
FIFA WC 2026DEŠAN SE PRIKLJUČIO TRIKOLORIMA: Selektor Francuske se vratio na Mundijal posle majčine smrti...
profimedia-0978127291.jpg
FIFA WC 2026KAZEMIRO EMOTIVAN POSLE POBEDE: Iskusni Brazilac otkrio ključ trijumfa nad Japanom
profimedia-1113376632.jpg

BONUS VIDEO:

00:25
Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren Izvor: Arena tenis