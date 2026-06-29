U drugom kolu Vimbldona, Novak Đoković će igrati protiv Stefanos Cicipasa.
biće teško
PA, GDE BAŠ ON? Pakleni rival čeka Novaka u drugom kolu Vimbldona, evo o kome je reč! Poznat i datum meča!
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Novak Đoković je pobedio Jibing Vua u prvom kolu Vimbldona sa 3:1 u setovima.
Naredni rivala Novaka u Londonu biće dobro poznati Stefanos Cicipas!
Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
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Taj meč zakazan je za sredu - 1. jula.
Tačna satnica duela biće naknadno poznata.
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