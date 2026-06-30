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Arina Sabalenka je očekivano savladala Teodoru Kostović u prvom kolu Vimbldona, ali meč koji je trebalo da ostane u sportskom fokusu, pretvorio se u skandal zbog ponašanja beloruske teniserke nakon duela.

Mlada srpska teniserka, koja je prvi put igrala glavni žreb na Vimbldonu i izašla na Centralni teren protiv najbolje igračice sveta, hrabro je najavila da želi da testira Sabalenkinu snagu i da veruje u sebe – što je i normalan stav sportiste na najvećoj sceni.

Međutim, umesto sportskog poštovanja, Sabalenka je na konferenciji za medije odgovorila s dozom ironije i podsmeha.

"Mislim da je rekla da želi da vidi ako mogu da podnesem njenu snagu… Uuu strašna je."

Potom je nastavila u istom tonu:

"Dobro je da ima tu veru u sebe. To je dobro imati."

Ovakav nastup izazvao je brojne reakcije, jer se stekao utisak da je Sabalenka umesto da čestita mladoj rivalki na debiju na Centralnom terenu i plasmanu u glavni žreb Grend slema, odlučila da njene izjave iskoristi za podsmeh.

Teodora Kostović je tek zakoračila na najveću scenu - 19-godišnja Srpkinja iz Novog Sada prošla je kroz kvalifikacije i stigla do glavnog žreba Vimbldona, što je veliki uspeh u karijeri. Na terenu je bila u podređenom položaju protiv svetskog broja 1, ali je pokazala borbenost i stav koji je već ranije krasio njenu igru.

Sabalenka je meč dobila rutinski, 6:2, 6:3, ali je umesto sportskog gesta i priznanja protivnici, fokus bacila na njene pređašnje izjave, uz ironičan ton koji je zasenio samu pobedu.

Teodora je ranije jasno isticala samopouzdanje i borbeni mentalitet:

"Da vidimo da li Arina može da se izbori sa mojom snagom. Naravno da mogu da je pobedim. Mogu da pobedimo bilo koga kada sam u svojoj zoni. Veliki sam borac, borim se za svaki poen i nikada ne odustajem", rekla je Teodora pred okršaj sa slavnom teniserkom.

1/5 Vidi galeriju Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Umesto da takav stav mlade teniserke bude pohvaljen kao deo sportskog mentaliteta, Sabalenka ga je dočekala s podsmehom, što je izazvalo kritike da se radi o neprimerenom odnosu prema igračici koja tek gradi svoje ime na najvećoj sceni.

I dok je Kostovićeva dobila važno iskustvo na Centralnom terenu Vimbldona, utisak je da je veći deo pažnje ipak otišao na potez koji je mnoge ocenio kao nefer i nepotrebno omalovažavanje mlade protivnice.