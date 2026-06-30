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Nemac u ovaj meč ulazi sa ogromnim samopouzdanjem, s obzirom na to da je ove sezone već dvaput savladao Bloksa na šljaci – u polufinalu Mastersa u Madridu i u trećem kolu Rima. Ipak, treći teniser sveta biće i te kako oprezan jer dobro pamti senzacije na startu Londona; ovde je već dvaput ispadao u prvom kolu, uključujući i prošlogodišnji šokantni poraz od Artura Rinderkneša u maratonskom meču od pet setova koji se protegao na dva dana. Na njegovom 10. Nastupu u Londonu i 42. na Slemovima, Saša juri plasman u drugo kolo Vimbldona po osmi put u karijeri. Pet puta u karijeri gubio je na startu slemova – od čega dvaput upravo na Vimbldonu. Pored pomenutog prošlogodišnjeg poraza od Rinderkneša, u prvom kolu je poklekao i 2019. godine protiv Jiržija Veselog.

Takođe je eliminisan na startu Ju Es Opena 2015. (od Kolšrajbera), Australijan Opena 2016. (od Marija) i Rolan Garosa 2017. godine (od Verdaska). Najbolji rezultat Zvereva na travi Ol Ingland Kluba jeste osmina finala, do koje je stigao tri puta: 2017. (poraz od Raonića), 2021. (poraz od Ože-Alijasima) i 2024. godine (poraz od Frica). Zverev je ranije ove sezone osvojio svoju prvu Grend slem titulu na Rolan Garosu, savladavši Flavija Kobolija u dramatičnom finalu od pet setova. Podizanjem ovog trofeja na svom 41. slem nastupu, zauzeo je drugo mesto u Open eri po broju odigranih slemova pre prve titule – odmah iza Gorana Ivaniševića, koji je 2001. pokorio Vimbldon na svom 48. Grend slemu. Takođe, postao je prvi Nemac sa muškom slem titulom u singlu još od Borisa Bekera i Australijan opena 1996. godine. Još tri puta je igrao u finalima Slemova - na Ju Es Openu 2020. (poraz od Tima), Rolan Garosu 2024. (poraz od Alkaraza) i Australijan Openu prošle godine (poraz od Sinera).

1/4 Vidi galeriju Zverev na terenu ubrizgava insulin. Foto: Printskrin/Sportklub

Njegov rival, mladi Bloks, pokušaće da na svom vimbldonskom debiju dođe do prve pobede na travi na ATP nivou, ali će za to morati ekspresno da se prilagodi uslovima na mitskom Centralnom terenu.

A ako ste se pitali šta je Vimbldon pripremio našem Dušanu Lajoviću za 36. rođendan – to je svakako zanimljivo iznenđenje: meč sa Tejlorom Fricom! Projektovani šlager drugog dana takmičenja u muškom singlu trebalo je da bude okršaj Amerikanca i domaće zvezde Džeka Drejpera. Međutim, Britanac se u ponedeljak povukao sa turnira zbog povrede ruke, pa će Amerikanac na Terenu broj 1 igrati protiv srpskog tenisera Dušana Lajovića, koji je u glavni žreb uskočio kao „srećni gubitnik”. Tejlor stiže u London u sjajnoj formi na travi, pošto je ovog meseca igrao finala i u Štutgartu i u Haleu. Fric u poslednje vreme briljira na Vimbldonu – igrao je četvrtfinala 2022. i 2024. godine, dok je prošle sezone otišao korak dalje i stigao do svog prvog vimbldonskog polufinala.

Sa druge strane, rođendandžija Lajović i drugu godinu zaredom nastupa na Vimbldonu kao „srećni gubitnik”. Eventualna senzacija i pobeda nad Fricom prekinula bi Ducijev niz od šest uzastopnih poraza na Grend slemovima i odvela bi ga u drugo kolo nekog mejdžora po prvi put od Rolan Garosa 2024. godine. Ovo će biti četvrti međusobni duel Frica i Lajovića, drugi na Grend slemovima, ali prvi na travnatoj podlozi. Amerikanac vodi sa 2-1 u pobedama, a dobio je i njihov jedini prethodni slem okršaj u drugom kolu Rolan Garosa 2024. godine. Fric je samo jednom u karijeri izgubio slem meč od igrača koji je bio lošije rangiran od Lajovića (koji drži 153. mesto) – bilo je to na US Openu 2022. kada ga je u prvom kolu šokirao Brendon Holt (tada 303. na svetu). Na samom Vimbldonu, najlošije rangirani igrač koji ga je pobedio bio je Mikael Imer (59. na svetu) u drugom kolu 2023. godine. Fric ima perfektan skor 7-0 na ATP turu protiv igrača koji su u žreb ušli kao „srećni gubitnici”, uključujući dva slem meča: protiv Lorenca Sonega na Vimbldonu 2018. i Uga Gastona na Australijan openu 2024. godine. Na njegovom 10. nastupu u Londonu (i 40. na Grend slemovima ukupno) Fric pokušava da se plasira u drugo kolo Vimbldona osmi put uzastopno Na startu turnira ispao je samo u svoja prva dva učešća – 2016. kao direktan učesnik (od Vavrinke) i 2017. kroz kvalifikacije (od Iznera). Prošle godine Fric je ostvario rezultat karijere na Vimbldonu plasmanom u polufinale, gde je redom rušio Mpetšija Perikara, Dijala, Davidoviča Fokinu, Tompsona i Hačanova, pre nego što ga je zaustavio Karlos Alkaraz. Četvrtfinale ili bolji rezultat beležio je u tri od poslednje četiri godine (četvrtfinala 2022. od Nadala i 2024. od Muzetija, uz kiks u drugom kolu 2023. od Imera).

• LAJOVIĆ juri svoje peto vimbldonsko drugo iz ovog posebnog statusa kolo kako bi izjednačio sopstveni rekord na ovom turniru. Ovo mu je 12. nastup na Vimbldonu, a 46. Grend slem u karijeri. U prošlonedeljnim kvalifikacijama, Lajović je kao 22. nosilac pobedio Lukasa Nojmajera (6:4, 6:4) i Krisa Rodeša (6:2, 6:4), ali je u finalnoj rundi nakon velike borbe u pet setova poražen od Vilijusa Gaubasa (6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 4:6). Ipak, odustajanje Drejpera otvorilo mu je vrata glavnog turnira. Prošle godine Lajović je takođe kao „srećni gubitnik” ispao na startu od Bilija Harisa. U prvom kolu Vimbldona gubio je još 6 puta, uključujući poraze od Jan Čoinskog 2023. i Grigora Dimitrova 2024. godine. Ducijev najbolji vimbldonski domet je drugo kolo u četiri navrata: 2014. (pobedio Garsija-Lopeza, ispao od Kubota), 2017. (pobedio Cicipasa, ispao od Federera), 2021. (pobedio Simona, ispao od Evansa) i 2022. godine (pobedio Karenja Bustu, ispao od Bublika). Najbolji slem rezultati u karijeri su mu osmine finala na debiju na Rolan Garosu 2014. (poraz od Nadala) i na US Openu 2021. godine (poraz od Zvereva).

1/7 Vidi galeriju Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Poslednji meč dana na Terenu broj 1 mogao bi da označi i definitivni vimbldonski oproštaj trostrukog Grend slem šampiona Stena Vavrinke, koji je najavio povlačenje iz profesionalnog tenisa na kraju ove sezone. Pred Švajcarcem je paklen zadatak jer igra protiv Matea Beretinija – bivšeg vimbldonskog finaliste koji je prošlog meseca potvrdio povratak u formu plasmanom u četvrtfinale Rolan Garosa. Ipak, popularni „Sten d Men” želi da se od Londona oprosti u velikom stilu. U januaru je upisao dve pobede na Australijan openu, a ukoliko danas priredi senzaciju, postaće tek peti teniser u Open eri koji je stigao do drugog kola Vimbldona sa punih 41 godina (ili više), i prvi kome je to pošlo za rukom još od davne 1972. Sa 41 godinom i 106 dana, Vavrinka je najstariji učesnik ovogodišnjeg muškog singla. Ako pobedi, postaće najstariji igrač u drugom kolu Vimbldona još od legendi kao što su Pančo Gonzales (tri puta išao u 2. kolo nakon 41. rođendana – 1969, 1971. i 1972), Torben Ulrih (1970. i 1972), Bob Hau (1968) i Frenka Sedžmena (1971). Sten je takođe tek 8. teniser u Open eri koji sa preko 41 godine igra muški singl u Londonu – i prvi od 1975. kada je Nil Frejzer ispao u prvom kolu. Ujedno je i najstariji učesnik bilo kog Grend slema još od 2024. i nastupa Iva Karlovića na US Openu (ispao u 1. kolu sa 42 godine i 196 dana). Vavrinki je ovo 19. učešće na Vimbldonu, čime deli 5. mesto na večnoj listi Open ere sa Fernandom Verdasikom – iza Federera (22), Đokovića (kome je ovo 21. nastup), Konorsa i Felisijana Lopeza (po 20). Ovo mu je ukupno 77. Grend slem, što ga stavlja na 4. mesto Open ere, iza Đokovića (83. slem ovde u Londonu), Federera i Lopeza (po 81). Zanimljivo je da Vavrinka nije odigrao nijedan meč na travi još od svog poslednjeg vimbldonskog nastupa 2024. godine. Najbolji rezultati ovde su mu četvrtfinala iz 2014. (poraz od Federera) i 2015. godine (poraz od Gaskea). Kao trostruki šampion (Australijan open 2014, Rolan Garos 2015, US Open 2016), on je jedan od samo 6 slem šampiona u ovogodišnjem glavnom žrebu.

Njegov rival Mateo Beretini traži prolaz u drugo kolo po šesti put na svom 7. nastupu u Londonu (ukupno 26. Grend slem). Prošle godine Italijan je doživeo prvi neuspeh na startu Vimbldona kada ga je u pet setova izbacio Kamil Majhžak. Beretini je 2021. postao prvi Italijan u istoriji koji je igrao finale Vimbldona (poraz od Đokovića), a uz Janika Sinera (6 finala) i Flavija Kobolija (jedno), jedan je od trojice aktivnih Italijana sa slem finalom u biografiji. Italijan ima stoprocentan skor (3-0) protiv vajld-kard igrača na slemovima, a zanimljivo je da drugu godinu zaredom u prvom kolu Vimbldona igra protiv 109. igrača sveta (prošle godine je to bio Majhžak, a danas je to Vavrinka).

Američki levoruki bombarder Ben Šelton želi da nastavi tradiciju po kojoj nikada u karijeri nije ispao u prvom kolu Vimbldona. Ovo je njegov 4. nastup u Londonu, a 16. Grend slem u karijeri. Prošle godine je zabeležio rezultat karijere plasmanom u četvrtfinale (gde ga je zaustavio Janik Siner), dok su mu na slemovima najveći dometi polufinala sa US Opena 2023. (poraz od Novaka Đokovića) i ovogodišnjeg Australijan opena (ponovo poraz od Sinera). Šelton nikada na slemovima nije izgubio od igrača sa tako niskim renkingom kao što je njegov današnji rival Oto Virtanen (140. na svetu). Najniže rangirani igrač koji ga je srušio na slemovima bio je Nuno Boržeš (tada 104) na US Openu 2022, dok ga je na Vimbldonu 2023. u drugom kolu izbacio naš Laslo Đere (tada 60. na svetu). Ipak, Šelton je na ATP nivou četiri puta gubio od igrača plasiranih oko ili ispod 140. pozicije, uključujući jedan bolan poraz na travi – prošle godine u Majorki (2024) kada ga je u četvrtfinalu izbacio Pol Džub (289). Takođe je gubio od Šang Žunčenga u Atlanti i Vašingtonu 2023, kao i od Kolmana Vonga na mastersu u Majamiju 2025. godine. Amerikanac ima sjajan skor protiv kvalifikanata na slemovima (7-1), a na Vimbldonu je dobio sva tri takva meča (Belučija i Harisa 2024, kao i Bolta prošle godine). Ukupan skor protiv kvalifikanata na ATP turu mu je 20-9.

Finski teniser Oto Virtanen igraće tek svoj drugi meč protiv nekog levorukog igrača na ATP nivou – u jedinom dosadašnjem slavio je protiv Indijca Praneša Gunesvarana u Dejvis kupu 2021. godine.

Ljubitelji tenisa danas će na delu videti i osvajače dva najjača vimbldonska zagrevanja. Šampion Halea, Frensis Tijafo, igra protiv levorukog Francuza Terensa Atmana, dok će osvajač Kvinsa, Fransisko Serundolo, ukrstiti rekete sa Špancem Đaumeom Munarom. Tijafo ima stoprocentan skor (2-0) protiv Atmana iz njihovih ovogodišnjih duela na američkom betonu, a u karijeri ima odličan skor protiv levorukih igrača na slemovima (14-5) i dobio je 6 od poslednjih 7 takvih mečeva na turu. Za Atmana je ovo vimbldonski debi i šesti pokušaj da upiše prvu slem pobedu, nakon pet uzastopnih eliminacija u prvim kolima.

U akciji je i miljenik australijske publike Aleks de Minor, koji pokušava da stigne do drugog kola Vimbldona po sedmi put u svom 8. nastupu u Londonu (36. slem ukupno). Samo jednom je ispao na startu Vimbldona i to 2021. od Sebastijana Korde. Prošle godine je nastupio u osmini finala (poraz od Đokovića), dok mu je najbolji rezultat na vimbldonskoj travi četvrtfinale iz 2024. godine, kada je morao da se povuče pre meča sa Đokovićem zbog povrede kuka. Popularni „Demon” drži zanimljiv rekord: stigao je do čak 7 slem četvrtfinala u karijeri, ali nikada nije prošao u polufinale. Pored Londona 2024, igrao je četvrtfinala na US Openu (2020, 2024, 2025), Rolan Garosu (2024) i Australijan openu (2025, 2026). Tim učinkom se izjednačio sa Tomijem Robredom (7 četvrtfinala bez polufinala), dok je lider u ovoj neslavnoj kategoriji Andrej Rubljov (10). Ranije ove sezone De Minor je igrao treće kolo Rolan Garosa (gde mu je meč protiv Menšika bio jubilarni 100. na slemovima), dok je na travi zabeležio finale Hertogenbosa (poraz od Majhžaka) i četvrtfinale Kvinsa.

Njegov protivnik, Argentinac Roman Andres Buručaga, debituje u glavnom žrebu Vimbldona (njegov tek treći slem ukupno). Najveći uspeh mu je drugo kolo ovogodišnjeg Rolan Garosa gde je srušio Sebastijana Baeza, dok je na Vimbldonu prethodnih godina zapinjao u kvalifikacijama (prošle godine ispao u drugom kolu od Mekejba, a 2024. u finalnoj rundi upravo od Ota Virtanena).

• Flavio Koboli juri svoje treće vimbldonsko drugo kolo. Italijan je prošle godine napravio rezultat karijere plasmanom u četvrtfinale Vimbldona (poraz od Đokovića), a ove sezone je igrao svoje prve slem finale na Rolan Garosu gde je u pet setova poražen od Zvereva. Postao je tek šesti Italijan u istoriji u muškom slem finalu.

• Marijano Navone igra svoj treći Vimbldon, a prošle godine je stigao do drugog kola pobedivši Denisa Šapovalova, što mu je bila prva pobeda na travi u Londonu. Najbolji slem rezultat mu je treće kolo Rolan Garosa 2025. godine.

• Aleksandar Bublik i Tanasi Kokinakis igraju svoj drugi međusobni meč, ali prvi na slemovima i prvi na travi. Kokinakis je dobio njihov jedini meč pre čak 8 godina u Akapulku. Bublik nikada nije izgubio slem meč od igrača sa tako niskim rejtingom kao što je Kokinakis (koji je zbog povreda pao na 491. mesto usled operacije grudnog mišića zbog koje je pauzirao celu prošlu sezonu). Bublikov najbolji rezultat ovde je osmina finala iz 2023. godine.

Češki tinejdžer Jakub Menšik igra protiv domaćeg igrača sa specijalnom pozivnicom Tobija Samjuela. Menšik ima skor 4-0 protiv Britanaca na ATP turu (prošle godine je pobedio Norija u Kvinsu), a prošle sezone je u Londonu stigao do trećeg kola pre nego što ga je zaustavio Koboli.

• Fransisko Serundolo igra protiv Đaumea Munara u reprizi prvog kola Rolan Garosa 2023. kada je Argentinac slavio. Zanimljivo je da su oba brata Serundolo ove godine na startu izvukla Špance – mlađi brat Huan Manuel je juče ekspresno poražen od Alehandra Davidoviča Fokine. Munar je prošle godine igrao treće kolo Vimbldona (rezultat karijere), dok je Serundolo najdalje stigao do drugog kola (2023).

• Karen Hačanov otvara turnir protiv britanskog kvalifikanta Bilija Harisa. Hačanov je dvostruki četvrtfinalista Vimbldona (2021. i prošle godine kada je ispao od Frica). Ipak, Rus pamti i neprijatne poraze od slabije rangiranih igrača u Londonu, poput onog od Kventina Alisa (tada 220) u drugom kolu 2024. godine. Haris je sa 31 godinom i 168 dana postao drugi najstariji britanski teniser u Open eri koji je prošao vimbldonske kvalifikacije (nakon Džona Paiša 1980. godine), i to iz svog čak 11. pokušaja na Grend slemovima!