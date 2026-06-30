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Najveća teniska priča pred početak ovogodišnjeg Vimbldona jeste povratak osvajačice 23 grend slem titule i sedmostruke šampionke Londona Serene Vilijams u statusu specijalne pozvane učesnice – u singlu (i dublu, sa sestrom i čestom rivalkom Venus).

Ovo je njen prvi zvanični singl meč još od Ju-Es Opena 2022. godine, kada nas je novopečena mama gotovo ubedila da je to bio njen oproštaj od „belog sporta“. Ipak, danas se Serena vraća na svoju omiljenu podlogu, gde ima rekordan skor u prvim kolima (19:2), mada je na poslednja dva učešća ispala upravo na startu. Američka ikona postaće četvrta najstarija igračica u Open eri koja je zaigrala u glavnom žrebu grend slema. Sa 367 grend slem pobeda u džepu, Serena ponovo želi da oseti magiju Centralnog terena, deleći nadu sa milionima poklonika da se njen povratak neće završiti u gorčini poraza.

1/5 Vidi galeriju Proslavljena Američka teniserka ponovo na Vimbldonu Foto: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Sa druge strane mreže stoji mlada Maja Džoint (WTA #87) iz Australije. Sudbina je htela da devojka koja je rođena kada je Serena već imala nekoliko grend slem titula danas igra upravo protiv nje. Džoint je prošle godine ispala u prvom kolu Vimbldona, a iako ima titulu iz Istborna 2025. godine, trenutno se nalazi u strmoglavom padu forme – izgubila je poslednjih 11 mečeva na WTA nivou! Može li mlada Australijanka da pokvari povratak najbolje svih vremena ili će Serena održati još jednu lekciju iz tenisa i ljubavi prema sportu?

Još jedna velika vimbldonska šampionka, iz 2022. godine, i druga nositeljka Elena Ribakina blista na londonskoj travi. U prvom kolu Vimbldona ima perfektan skor 5:0, uz samo jedan izgubljen set, a od svog debija 2021. godine sakupila je čak 21 pobedu u Londonu – najviše od svih igračica u tom periodu. Ribakina je ove sezone već osvojila grend slem trofej na Australijan openu, a danas juri jubilarnu, 300. pobedu u karijeri na Turu. Iako je na pripremnim turnirima u Londonu i Berlinu neočekivano ispala rano, Ribakina je apsolutni favorit protiv snažne Francuskinje Lois Boason (WTA #154) u njihovom prvom međusobnom duelu.

Elena Ribakina Foto: Leonie Keppler / imago sportfotodienst / Profimedia

Za Boason je ovo debi u glavnom žrebu Vimbldona, nakon što je prošle godine poklekla već na startu kvalifikacija. Iza sebe ima tek dva grend slem nastupa, ali jedan se posebno pamti – senzacionalno polufinale Rolan Garosa 2025. godine, kada je sa 361. pozicije na WTA listi eliminisala Džesiku Pegulu i Miru Andrejevu. Ipak, trava je za nju i dalje gotovo nepoznata podloga. Ovo će joj biti tek treći meč u karijeri na travi, a pobedu na WTA turnirima na ovoj podlozi još uvek čeka.

Braniteljka titule iz 2025. godine i treća nositeljka turnira Iga Švjontek vraća se u London, gde je prošle sezone osvojila svoj šesti grend slem trofej pobedivši Amandu Anisimovu sa 6:0, 6:0. Švjontek ume da bude surova u prvim kolima velikih turnira (skor 28:1), a kao aktuelna šampionka nikada nije izgubila set u uvodnim mečevima. Ako pobedi, Iga će se plasirati u drugo kolo na 27. uzastopnom grend slem turniru, što je niz kakav nije viđen još od vremena Lindzi Devenport na prelazu milenijuma. Sa procentom uspešnosti od 82,8 odsto na najvećim turnirima, ispred Švjontek je u Open eri samo nedodirljiva Serena Vilijams.

Njena zemljakinja i specijalistkinja za dubl Tejlor Taunsend (WTA #79) po šesti put igra u glavnom žrebu Vimbldona, gde su joj najbolji rezultati plasmani u drugo kolo (2018. i 2019). Taunsend ima veoma negativan skor protiv Top 10 igračica (3:16), a na vimbldonskoj travi poslednji put je slavila u prvom kolu sada već davne 2019. godine. Ovo će biti njihov prvi međusobni duel.

Prošlogodišnja finalistkinja Amanda Anisimova (WTA #6) stiže u London sa velikim ambicijama. Amerikanka obožava travu – prošle godine predvodila je ceo Tur sa čak 12 pobeda na ovoj podlozi, stigavši do finala Kvinsa i Vimbldona. Sa vimbldonskim skorom od 11 pobeda i četiri poraza, šesta nositeljka važi za jednu od najopasnijih igračica u Londonu. Preko puta nje naći će se heroina makedonskog tenisa, 31-godišnja Lina Đorčeska (WTA #222). Posle čak 12 neuspešnih pokušaja u kvalifikacijama tokom karijere, Đorčeska je iz trinaestog pokušaja uspela da sruši prokletstvo i postane prva teniserka u istoriji Severne Makedonije koja će zaigrati u glavnom žrebu jednog grend slema! Za nju je ovo tek drugi meč na WTA nivou u karijeri (prvi je odigrala još 2017. godine u Bilu), ali i prvi susret sa igračicom iz samog svetskog vrha (iznad 40. mesta na WTA listi). Bez obzira na ishod, Lina je već ispisala istoriju.

U ukrajinskom derbiju na terenima Ol Ingland kluba iskusna Elina Svitolina (WTA #8) upisuje jubilarni 50. nastup u glavnom žrebu grend slem turnira – uspeh koji nijedna Ukrajinka pre nje nije ostvarila. Svitolina je dvostruka polufinalistkinja Vimbldona (2019. i 2023.) i sa 22 pobede u Londonu drži nacionalni rekord u Open eri. U ovaj meč ulazi u dobroj formi nakon četvrtfinala u Berlinu i Bad Homburgu. Sa druge strane mreže je njena 24-godišnja sunarodnica Darija Snigur (WTA #77). Snigur se tek drugi put nalazi u glavnom žrebu Vimbldona, ali je već pokazala da ume sa favoritkinjama – u karijeri ima dve pobede protiv Top 10 teniserki (Simone Halep na Ju-Es openu i Beatris Hadad Maje u Notingemu). Početkom meseca stigla je do svog prvog četvrtfinala na travi u Hertogenbošu i sigurno se neće predati bez borbe protiv prve zvezde ukrajinskog tenisa u njihovom prvom međusobnom susretu.

Mlada Nemica Ela Zajdel (WTA #100) traži svoju prvu pobedu u glavnom žrebu nekog grend slema. Prošle godine je poklekla već na startu Vimbldona, a protiv igračica iz Top 20 ima skroman skor od 1:4. Sa druge strane mreže čeka je Čehinja Linda Noskova (WTA #12), koja je u fantastičnoj formi. Deveta nositeljka na turniru stiže sa titulom iz Berlina, gde je na travi savladala Džesiku Pegulu i osvojila drugi pehar u karijeri. Noskova je 22. juna prvi put ušla među deset najboljih teniserki sveta, što predstavlja ogroman napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je bila 27. na WTA listi. Prošle godine u Londonu stigla je do osmine finala, a protiv igračica van Top 50 ove sezone ima dominantan skor 12:2, što je čini izrazitim favoritom. Noskova vodi 1:0 u međusobnim duelima protiv današnje rivalke.

Marta Kostjuk (WTA #13) postavljena je za 12. nositeljku turnira, što predstavlja njen najbolji plasman među nosiocima na grend slemovima. Ukrajinka igra možda i najbolji tenis u karijeri, a nedavno je stigla do polufinala Rolan Garosa. Zanimljivo je da je Vimbldon jedini grend slem na kojem još nije uspela da se plasira u osminu finala, pošto je dva puta zaustavljena u trećem kolu od Medison Kiz. Nadia Podoroska, koja tek hvata pravi ritam, deluje kao idealna prilika da Marta konačno probije tu barijeru u njihovom prvom međusobnom meču.

Argentinka Nadia Podoroska (WTA #574) vraća se na veliku scenu posle duge pauze i borbe sa povredom kuka – ovo će joj biti prvi WTA meč još od Australijan opena 2025. godine. Nekadašnja polufinalistkinja Rolan Garosa (2020.) nikada nije briljirala na vimbldonskoj travi, gde joj je najbolji rezultat plasman u drugo kolo.

Italijanska senzacija i finalistkinja Vimbldona iz 2024. godine Žasmin Paolini (WTA #17), kao 13. nositeljka, kreće u novi pohod na London. Paolini je prva Italijanka u Open eri koja je igrala finale Vimbldona, a ove sezone će se prvi put sastati sa rivalkom koja se nalazi van Top 150. Protiv teniserki koje su kroz kvalifikacije stigle do glavnog žreba grend slemova ima odličan skor od 4:1.

Ipak, Robin Montgomeri (WTA #195) nije obična kvalifikantkinja. Mlada Amerikanka napravila je senzaciju ranije ovog meseca kada je, sa 484. mesta na svetu, prošavši kvalifikacije, osvojila titulu na travi u Hertogenbošu! Tako je postala najniže rangirana osvajačica WTA titule ove sezone. Montgomeri još nema pobedu protiv Top 20 teniserki (0:4), ali njena forma na travi upozorava Paolini da maksimalan oprez neće biti naodmet u njihovom prvom međusobnom duelu.

Istorijski meč za Filipine – Aleksandra Eala (WTA #32) tek je druga teniserka iz ove zemlje koja je uspela da se plasira među 300 najboljih na svetu, prva još od 1999. godine. Eala igra u sjajnoj formi na travi: ove sezone stigla je do polufinala Berlina i osvojila WTA 125 titulu u Birmingemu. Sa druge strane mreže nalazi se Meksikanka Renata Zarazua (WTA #75), koja je slavila u njihovom jedinom dosadašnjem međusobnom duelu. Zarazua ima više iskustva na najvećim turnirima, sa čak 12 nastupa u glavnom žrebu grend slemova, ali na travi ima samo jednu pobedu na WTA nivou u celoj karijeri – ostvarenu prošle godine upravo na Vimbldonu protiv Janine Vikmajer. Očekuje se velika borba i sjajna prilika da Eala upiše svoju prvu pobedu u glavnom žrebu Vimbldona.

Američki okršaj u prvom kolu donosi duel Kejle Dej (WTA #137) i Medison Kiz (WTA #22). Dej je kroz tri kola kvalifikacija konačno izborila debi u glavnom žrebu Vimbldona, nakon što je prethodnih godina redovno zaustavljana u kvalifikacijama. Zanimljivo je da ima recept za današnju protivnicu – pobedila je Kiz na Rolan Garosu 2023. godine, pa je njihov međusobni skor trenutno izjednačen (1:1).

Međutim, Medison Kiz u London stiže prepuna samopouzdanja, pošto je prošle nedelje osvojila titulu u Istbornu, svoju četvrtu na travi u karijeri. Šampionka Australijan opena iz 2025. godine i dvostruka četvrtfinalistkinja Vimbldona ima impresivan učinak u prvim kolima londonskog grend slema – čak 11 pobeda iz isto toliko mečeva. Na travi ove sezone ostvarila je skor 7:1 i važi za jednu od favoritkinja iz senke za osvajanje Vimbldona, odnosno drugog grend slem trofeja u karijeri.

Domaća uzdanica Kejti Boulter (WTA #60) tradicionalno pruža najbolje partije pred domaćom publikom. Britanka ima dve titule na travi u Notingemu, a nedavno je u Kvinsu ostvarila jednu od najvećih pobeda u karijeri savladavši drugu teniserku sveta, Elenu Ribakinu. Boulter nije izgubila u prvom kolu Vimbldona još od 2017. godine, dok protiv kvalifikantkinja na grend slemovima ima besprekoran skor 4:0.

Njena rivalka biće 17-godišnja italijanska senzacija Tajra Katerina Grant (WTA #172), koja je kroz kvalifikacije izborila debitantski nastup u glavnom žrebu jednog grend slema. Neverovatan je podatak da Grant pre ovogodišnjih kvalifikacija za Vimbldon nikada u karijeri nije odigrala meč na travnatoj podlozi, ni na jednom nivou takmičenja! Italijanka igra tek svoj peti WTA meč u karijeri, pa bi sve osim ubedljive pobede Boulterove predstavljalo prvorazredno iznenađenje.

Iako juče ni u ženskoj konkurenciji nije bilo mnogo iznenađenja, teško je očekivati da će izazivačice u narednim danima masovno rušiti favoritkinje na londonskoj travi. Ipak, Vimbldon je mnogo puta pokazao da upravo ovakvi mečevi umeju da napišu najlepše teniske priče.