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Prošlogodišnja finalistkinja Vimbldona je protiv prve teniserke iz Severne Makedonije koja je ikad igrala u glavnom žrebu nekog grend slem turnira slavila posle nešto više od sat vremena igre. Anisimova je u prvom setu jednom, a u drugom dva puta oduzela servis protivnici i nijednom se nije suočila sa brejk loptom.

Šesta nositeljka će u narednom kolu igrati protiv sunarodnice Sofije Kenin koja je na startu turnira bila bolja od Petre Marčinko sa 7:6, 6:4. Plasman u drugu rundu Vimbldona obezbedila je i Grkinja Marija Sakari pošto je slavila protiv Klare Tauson iz Danske sa 6:3, 6:3 posle sat i 14 minuta igre. Njena naredna rivalka biće bolja iz meča Anhelina Kalinina - Kamilla Rahimova.

1/7 Vidi galeriju Amanda Anisimova Vimbldon 2025 Foto: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia, Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Čehinja Karolina Pliškova plasirala se u drugo kolo pošto je pobedila sunarodnicu Terezu Valentovu sa 6:3, 6:4. Pliškova će u narednom kolu igrati protiv pobednice meča Iga Švjontek - Tejlor Tausend.

Prvu prepreku na trećem grend slem turniru u sezoni preskočila je i Italijanka Tajra Katerina Grant pošto je slavila protiv Britanke Kejti Bolter sa 6:4, 6:2. Ona će u sledećem kolu igrati protiv pobednice meča Talija Gibson - Mari Bouzkova.