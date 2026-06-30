Američki teniser Tejlor Fric je pobedio Dušana Lajovića u prvom kolu Vimbldona.
Tenis
SRBIN ZAUSTAVLJEN U PRVOM KOLU VIMBLDONA: Fric razbio Lajovića na startu turnira u Londonu
Slušaj vest
Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Vimbldona, pošto je u Londonu poražen od sedmog igrača sveta Tejlora Frica sa 3:6, 4:6, 3:6.
Američki teniser je pobedu nad 153. igračem sveta zabeležio za sat i 41 minut.
U prva dva seta Fric je pravio po jedan brejk, u osmom i sedmom gemu, dok je u poslednjem setu dva puta oduzeo servis Lajoviću, u petom i devetom gemu.
Lajović je u glavni žreb Vimbldona ušao nakon što se povukao britanski teniser Džek Drejper.
Fric će u drugom kolu trećeg grend slema u sezoni igrati protiv jednog od dvojice sunarodnika Patrika Kipsona (113. na svetu) ili Mekenzija Mekdonalda (145.).
Reaguj
Komentariši