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Australijski igrač je do pobede nad 65. teniserom sveta došao za sat i 54 minuta.

De Minor je samo u prvom setu imao problem sa rivalom. Buručaga je u drugom gemu napravio brejk, De Minor je uzvratio u petom gemu, a set je zatim rešen u taj-brejku, u kojem je sa 7:5 slavio Australijanac.

U naredna dva seta De Minor je rivalu prepustio samo jedan gem.

De Minor se u drugom kolu jedinog grend slema na travi sastaje sa francuskim igračem Adrijanom Manarinom (40. na ATP listi), koji je savladao sunarodnika Tituana Drogea sa 6:2, 6:4, 6:1.

U drugo kolo je prošao i 31. teniser sveta Amerikanac Brendon Nakašima, koji je bio bolji od domaćeg igrača Džeka Piningtona Džonsa (138. na svetu) sa 6:3, 7:6 (5), 7:5, a u sledećoj rundi igra protiv 74. igrača sveta Nemca Jana-Lenarda Štrufa.

Plasman u narednu fazu izborio je i Poljak Kamil Majhšak, 45. teniser sveta, koji je pobedio 33. igrača na ATP list Čileanca Alehandra Tabilja sa 6:3, 7:5, 7:5.

Majhšak se u sledećem kolu sastaje sa američkim teniserom Zakarijem Svajdom (66. na svetu), koji je savladao španskog tenisera Pabla Jamasa Ruisa (119.) sa 6:1, 6:2, 6:4.

Plasman u drugo kolo izborili su i Nemac Janik Hanfman (56. na svetu), Holanđanin Jesper de Jong (73.), francuski igrač Valentan Ruaje (75.) i Portugalac Žaime Farija (98.).

(Beta)