Najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića u sredu očekuje novi izazov Vimbldonu.
Tenis
POZNAT TERMIN TENISKOG KLASIKA U LONDONU: Evo kada Đoković i Cicipas igraju meč drugog kola Vimbldona
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Organizatori su odredili i satnicu kada će se Đoković i Cicipas sastati na Centralnom terenu.
Njih dvojica verovatno će izaći na Centralni teren od 18.30 časova po srednjorveopskom vremenu.
Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
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Novak i Stefanos su se u dosadašnjem delu karijere sastajali 14 puta i srpski predstavnik je uspeo da slavi u čak 12 navrata.
Skoro punih sedam sezona je prošlo otkad je Grk poslednji put slavio u međusobnom duelu, a to se dogodilo na Matersu u Šangaju.
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