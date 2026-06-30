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Datum za “Zimskog vuka” (“The Wolf In Winter”) je određen od strane glavnog aktera i producentske kuće Prime Video - 20. avgusta, pred početak ovogodišnjeg US Opena.

„Hvala Bogu, napokon je došlo je do realizacije. Još 2017. godine sam počeo da snimam sa Amazonom, ali onda se promenila producentska ekipa, pa je i režiser došao drugi, pa onda i ovaj treći, poslednji, koji je sa nama preko dve godine. On je režirao Džordanov “Poslednji ples” (“Last dance” - Džejson Hehiri, prim. aut) Mnogo sam srećan što će izaći jer smo dosta godina radili na tome, ali za mene nikada neće biti dovoljno dobar“, rekao je Novak, što je jasno samo po sebi kada se uzme u obzir kada je ovaj projekat započet.

„Ja sam, naravno, pristrasan, i ne mogu objektivno na to da gledam. Ne može cela moja životna priča da se kondezuje i suzi na 90 minuta, a takav je format ovog dokumentarca“, dodaje on, što je – takođe – veoma jasno, imajući u vidu sve što je iz njegove karijere poznato, a tek ono što (do avgusta) nije.

„Moja je želja da bude još ovakvih formata. Nadam da je ovo početak i da će biti još interesovanja. Da li će ljudi želeti da vide još, videćemo posle ovog prikazivanja. Voleo bih da svim važnim segmentima karijere i života – sastavnim delovima ovog mog putovanja – posvetim bar jednu epizodu. To je želja. Previše sam i pristrasan i emotivan oko toga da bih mogao objektivno da kažem šta i kako“, najavljuje Novak dodatke – u slučaju da prvenac prođe dobro.

„Moja supruga je gledala Rafin dokumentarac, kao i članovi mog tima. Jeleni se sviđa. Svako od nas ima neku svoju priču; njegov materijal je dosta duži od mog, pa imaš vremena da se uključiš u narativ, da se razradi sve lepo. Mi to u ovom formatu sada nemamo, ali nadam se da će biti“, napominje Đoković, i vraća se na “Vuka”:

„Mnogo tu stvari ima, videćete. Pokušali smo to sve da napakujemo u 90 minuta. Možda će za nekoga biti previše intenzivno. Taj dokumentarac je baš kakav sam i ja – intenzivan. Nema tu nikakve lagane priče. Pripremite kokice, sedećete na ivici sedišta dok gledate. Takva je priča, nema ništa lagano“.

U redu – onda, sada nema mrdanja – i čeka se taj 20. avgust kao ta zimska hladnoća u ove paklene evropske dane…

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia