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Naravno, poklonu se ne gleda u zube, ali nam je žao što naš as nije pokazao “malo više zuba” favorizovanom 6. nosiocu Tejloru Fricu – sa kim je do sada imao skor 2:1. Ipak, pritisak nastupa u prvom meču drugog dana turnira na Terenu 1, kasna potvrda (juče tokom meča Siner – Kecmanović) da će ipak nastupiti danas i protivnik koji ove sezone briljira na travi bili su blokatori sposobnosti da se Duci opusti i uživa na terenu, a samim time i meč učini neizvesnijim od konačnih 6:3 6:4 6:3.

U statističkom smislu, Lajović je svoja 3 asa negirao uz isto toliko duplih grešaka, dok ih Fric nije uopšte imao na 14 nezaustavljivih servisa. Presudni momenti u performansama vide se u razlici realizacije servisa Tejlora I Dušana – osvojenih poena na prvi (83% - 67%), osvojenih na drugi (72% - 55%), na riternu prvog servisa (33% - 17%) i drugog (45% - 28%). U razvoju poena posle servisa takođe je dominirao Fric: 33-17 u vinerima i neiznuđenim greškama (18-29), dok je u iznuđenim greškama zabeležio 9 više od Dušanovih 26 – faktor agresivnosti koji je doveo do toga da kreira 10 brejk lopti i konačno iskoristi 4 (Lajović 1:0). Od početka je Fric imao više samopouzudanja u svoju igru, počevši 79% svojih servis-gemova sa 30:0, konvertujući čak 68% poena po uzvraćenom drugom servisu i osvojivši 90% njih kada je posle servisa izlazio na mrežu. Pri riternu je osvajao 57% poena na djusu, čak 74% poena kada vrati prvi servis Lajovića, a 85% ako je ritern išao iz forhenda – ali je Amerikanac najviše ostvario upravo u situacijama kada se poen otvarao. Fric je tada dobijao 100% poena u tranziciji (razmenama), čak 89% na mreži, 67% kada je rezultat bio djus i shodno tome osvojio 64% od ukupnog broja gemova.

Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Lajović je spasao 6 brejk lopti (shodno tome 80% uspešnih servisa na brejk-lopte), ali mu je jedini drugi pozitivni registar performansi bio uspešnost riterna kada je on išao iz forhenda (94%). U danima kada je Lajović inspirisan i fokusiran, njegov prelepi jednoručni bekhend se posmatra sa velikim zadovoljstvom – ali ozbiljni protivnici i timovi poput Fricovog dobro znaju da je u njemu veliki potencijal za pritisak, pa se anksioznost iz time izazvane defanzive prenela i na ostale segmente igre kod Dušana.

U svakom slučaju, bilo je lepo videti nekada 23. igrača sveta ponovo na najvećoj teniskoj sceni – i za rođendan mu želimo brz povratak i stabilan boravak u Top 100 selekciji!