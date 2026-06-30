Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Finski teniser Oto Virtanen plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pošto je savladao petog igrača sveta Bena Šeltona sa 6:4, 3:6, 6:7 (8), 6:2, 7:6 (9).

Meč je odlučen u super taj-brejku petog seta, u kojem je Virtanen spasao meč loptu pri rezultatu 9:8 za Šeltona, a zatim osvojio tri uzastopna poena za pobedu.

Virtanen posle pobede nad prošlogodišnjim četvrtfinalistom Vimbldona, u drugom kolu igra protiv domaćeg tenisera Artura Ferija (114. na svetu), koji je savladao bosanskohercegovačkog tenisera Damira Džumhura (105.) sa 3:6, 6:2, 6:2, 6:1.

Plasman u drugo kolo trećeg grend slema u sezoni izborio je i 44. teniser sveta Španac Haume Munar, koji je bio bolji od 21. igrača na ATP listi Argentinca Fransiska Serundola sa 6:1, 6:4, 6:3.

Munar u sledećem kolu igra protiv domaćeg igrača Džejkoba Fernlija (159. na svetu), koji je savladao američkog tenisera Aleksa Mikelsena (46.) sa 3:6, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.

Francuz Kanten Alis (95. na svetu) do plasmana u drugo kolo došao je pobedom nad Italijanom Mateom Arnaldijem (35. na ATP listi) sa 3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:3.

Alis u narednoj fazi čeka pobednika meča između sunarodnika Korentana Mutea (39. na svetu) i Amerikanca Markosa Girona (92.).

Plasman u drugo kolo Vimbldona izborili su i Kanađanin Gabrijel Dijalo (88. na svetu), kojem je meč u petom setu predao Francuz Benžamen Bonzi (93.), kao i Francuz Kirjan Žake (139.), koji je savladao litvanskog igrača Vilijusa Gaubasa (129.) sa 6:3, 6:4, 7:6 (2).

(Beta)