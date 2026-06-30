BEN ŠELTON: "Da, bio je ovo težak poraz, definitivno jedan od najtežih koje sam doživeo u karijeri. Moram da odam veliko priznanje Out na stvarno izvanrednom meču!”

Šta je dobro funkcionisalo u tvojoj igri u momentima kada je išlo kako treba, i šta je na kraju prelomilo meč u njegovu korist?

BEN ŠELTON: “Iskreno, imao sam osećaj da je ceo današnji meč bio borba uzbrdo. Servis me uopšte nije slušao, nisam uspevao da pogodim pravo mesto, pa sam dobijao jako malo besplatnih poena. Morao sam opasno da rudarim u većini gemova. Sa druge strane, dečko je igrao neverovatno dobro i agresivno sa osnovne linije.

U drugom setu sam uspeo rano da napravim brejk, a u trećem da se nekako iščupam. U petom setu sam tri puta imao 15-40 na njegov servis. Čovek je u tim trenucima pogađao neke nerealne udarce, odigrao je vrhunski tenis. Ponekad se stvari prosto tako poklope”, prenosi nam on.

Da li si imao osećaj da te je njegova igra primoravala na rizičnije poteze – čak i na onoj meč lopti kada si išao na paralelu – ili si to svesno pokušavao jer si se mučio u razmenama sa osnovne linije?

BEN ŠELTON: “Ne, mislim da me je način na koji je on igrao i udarao loptu definitivno naterao na to. Igrao je ekstremno agresivno i praktično nije grešio. Pred kraj meča, svaku moju kraću loptu bi kažnjavao vinerom, posebno u onom poslednjem gemu pre taj-brejka.

U taj-brejku sam se trudio da izlazim na mrežu što sam više mogao, želeo sam da izvršim pritisak na njega i da mu ne dozvolim da se razmaše sa osnovne linije. Tako da, da – s obzirom na to kako je on igrao, morao sam i ja da budem znatno agresivniji”, prenosi nam on.

Doživeo si težak poraz na Rolan Garosu - ali si se vratio i osvojio naredni turnir. Kada te pogodi ovako bolan poraz, kakva je tvoja rutina? Kako uspevaš da pobegneš od onog nagona da baciš sve rekete u kontejner?

BEN ŠELTON: “Ja sam tip osobe koja se obično već sutradan vraća na teren ili u teretanu. Ovo je definitivno jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, pogotovo što se desio na Vimbldonu. Ovo mi je prvi put da gubim u prvom kolu ovde.

Stigao sam u London igrajući stvarno dobar tenis. Ne mislim čak ni da sam danas odigrao loš meč. Jednostavno, kockice se nisu poklopile. Ali, tretiraću ovo kao i svaki drugi završeni turnir – za par dana me evo ponovo na terenima za trening”, objašnjava Šelton.

Ove sezone si zabeležio dosta ranih eliminacija na velikim turnirima. Vidiš li u tome neki šablon kada je u pitanju kontrola emocija pre samog turnira?

BEN ŠELTON: “Da, mislim, ni sam nisam potpuno siguran šta se dešava ove godine. Sezona je pravi tobogan za mene – igram sjajno na velikim turnirima, igrao sam četvrtfinale Australijan Opena na početku godine, osvojio tri titule, od kojih su dve iz serije 500... a sve ostalo između toga je, po mom mišljenju, bilo prilično loše.

Nije ovo uopšte sjajna godina za mene; izgubio sam puno neizvesnih mečeva, odlučujućih setova i taj-brejkova. Takve stvari se dešavaju u sportu, ali ove godine mi se to dešava mnogo češće nego što bih želeo. Ipak, tenis je igra u kojoj ti je obično potreban samo jedan dobar meč da se vratiš na pravi kolosek”, ističe Amerikanac.

Pomenuo si tu sezonu sa dosta uspona i padova. Smatraš li da je problem u tvom nivou igre, ili je na ovom nivou prostor za grešku jednostavno postalo premali?

BEN ŠELTON: “Taj prostor je izuzetno mali. Baš bih voleo da vidim gde bih sada bio, posebno nakon sezone na šljaci, da nisam izgubio onaj meč na startu Madrida sa 7-6 u trećem setu, i to odmah nakon osvojene titule u Minhenu.

Čovek uvek može da se osvrće unazad i želi da su se stvari odigrale drugačije. Što se mene tiče, sada je sav fokus na američkoj letnjoj turneji na betonu. Naravno da je ovo znatno ranija eliminacija nego što sam se nadao, ali sada dolazi onaj deo sezone koji najviše volim”, napominje Ben

Da li misliš da su te margine za greške još manje kada se igra na travi? Sve se odvija brže, nemaš toliko vremena da napraviš korak nazad i sabereš se.

BEN ŠELTON: “Apsolutno, na travi su margine minimalne - pogotovo kada igrate protiv momka koji iz prvog servisa može da ispali 225 km/h kad god poželi. Mislim da mu je prosek brzine prvog servisa danas bio veći od mog.

Kada na to dodate način na koji je igrao sa osnovne linije, kako se branio i kakve je udarce izvlačio iz trka – jasno je da prostora za grešku nema. Smatram da sam na kraju uradio sve da se isčupam i dođem u poziciju da pobedim, ali on je jednostavno odigrao fantastično kada je bilo najvažnije”, zaključuje Šelton posle još jednog uzastopnog Grend Slem razočarenja.