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Druga teniserka sveta pobedila je posle sat i 48 minuta.

Ona je u prvom gemu prvog seta oduzela servis protivnici, prednost brejka sačuvala je do kraja i povela u meču.

Buason je uzvratila u drugom setu, napravila je dva brejka i izjednačila.

U trećem setu teniserke su osvajale gemove na svoje servise do osmog gema, kada je Ribakina napravila brejk i povela 5:3. Posle toga je osvojila gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirala se u drugo kolo.

Ona će igrati protiv Amerikanke Keti Mekneli, koja je pobedila Gabrijelu Ruse iz Rumunije 7:5, 6:3.

U drugom kolu je i Amerikanka Ema Navaro, pobedom protiv Španjolke Paule Badose 4:6, 6:3, 7:5.

Njena protivnica biće Oksana Selehmetjeva iz Španije, koja je pobedila Austrijanku Sinju Kraus 6:1, 7:5.

Belgijanka Eliz Mertens prošla je u drugo kolo pobedom protiv nemačke teniserke Laure Zigemund 6:2, 6:4.

Njena protivnica biće Marija Timofejeva iz Uzbekistana, koja je pobedila ;Beatris Hadad Maju iz Brazila 6:3, 6:2.

(Beta)

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