To što je Fric dobio Lajovića sa 3:0 u setovima mediji skoro da nisu registrovali, već ih je mnogo više interesovala priča o tome kako je to izgledalo kada je Tejlor (eng. „krojač“, prim.aut.) pošao kod njihovog krojača po svoj novi imidž...

Sada kada si na neki način ušao u tu modnu debatu na terenu, možeš li nam reći kakav je tvoj stav o tome? Da li smatraš da je to dobro za tenis i zašto?

TEJLOR FRIC: “Iskreno, ni sam ne znam gde se nalazim po tom pitanju. Ljudi iz mog brenda su došli kod mene sa tom idejom, želeli su to da uradimo i pristao sam. U početku nisam bio sto odsto siguran kako se osećam u vezi sa tim, ali kada sam video fotke posle meča, učinilo mi se da je izgledalo skroz u redu.

Mislim da će mišljenja javnosti biti podeljena. Nekome će se to jako svideti, dok će drugi smatrati da svako ko se tako „skocka“ za izlazak na teren preteruje i glumi previše”, uvodi nas u ovo iskustvo Fric.

Hoćeš li to ponoviti?

TEJLOR FRIC: “Verovatno hoću, tako mi se čini”, smeje se on.

Da li si zbog tog “kompleta” nervozniji kada izlaziš na teren?

TEJLOR FRIC: “Oh, da, apsolutno! Možda ne baš nervozniji u klasičnom smislu, ali fora je u tome što ako se pojaviš u punom modnom sjaju i dobiješ „šut-kartu“ u prvom kolu – ispao bi baš glup. Izgledao bi stvarno glupo, najiskrenije”, otvara se dalje Amerikanac.

Naomi Osaka ove godine posebno pravi čitave modne produkcije od svojih izlazaka. Zato me zanima tvoj ugao, pošto inače nisi neko ko traži pažnju te vrste usred turnira…

TEJLOR FRIC: “Ja zaista volim da budem u "neprimetnom fazonu i da ne privlačim pažnju. Baš sam pre neko veče pričao sa Frensisom Tijafom o tome, pošto i on uvek ima neke specifične kombinacije. Šalili smo se na tu temu – fazon je da ne smeš da izađeš na teren tako obučen i onda ispadneš na startu turnira. To bi zaista izgledaalo katastrofalno loše”, dodaje on.

Da li je bilo ikakvog kolebanja u poslednjem trenutku dok si danas oblačio sve te različite odevne komade?

TEJLOR FRIC: “Ne, moj brend je osmislio celu priču. Oni su moj sponzor, imali su želju da to iznesem, a meni se komplet dopao. Uradili bismo to u svakom slučaju, i nisam baš mogao da se povučem u poslednjem momentu”, duhovito nastavlja Tejlor.

Mogu li da te pitam koliko si ti lično uključen u sam taj proces sa modne strane?

TEJLOR FRIC: “Doneli su mi skice i pitali da li mi se sviđa; da mi se nije dopalo, verovatno bismo nešto menjali... Ali iskreno, ono prvo što su mi poslali izgledalo je prilično dobro. Posle se sve svelo na uklapanje veličina i moje sugestije tipa - ako ćemo da radimo pantalone, moraju da se skidaju brzo i lako na samom terenu – i to je urađeno. Jedino sam za ešarpu doneo odluku u minut do dvanaest, pred sam izlazak. Nisam bio siguran za nju, ali na kraju je ispalo skroz korektno”, završava modno izlaganje pred medijima šesti nosilac turnira.