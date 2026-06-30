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Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata.

Igrači su bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do devetog, kada je Zverev napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Blok dobio 10:8.

Ni u trećem setu nije bilo brejka i ponovo je odigran taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:5.

Zverev je u petom gemu napravio brejk za 3:2, ali je Blok odmah vratio brejk i izjednačio na 3:3. Posle toga igrači su osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk koji je Zverev dobio 7:0.

On će igrati protiv Francuza Valantena Ruajea, koji je pobedio domaćeg igrača Herija Vendelkena 4:6, 6:3, 6:3, 6:3.

U drugom kolu je i Čeh Jirži Lehečka, koji je pobedio Australijanca Alekseja Popirina 6:4, 6:2, 6:4.

Njegov protivnik biće bolji iz duela slovačkog igrača Aleksa Molčana i Danijela Altmajera iz Nemačke.

Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u drugo kolo pobedom protiv Australijanca Dejna Svinija 7:6, 6:3, 7:5.

On će igrati protiv Čeha Jakuba Menšika koji je pobedio Britanca Tobija Semjuela 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6.

(Beta)