Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina nije uspela da se plasira u drugo kolo Vimbldona u Londonu, pošto je izgubila od sunarodnice 77. teniserke sveta Darije Snigur posle dva seta, 5:7, 2:6.

Snigur je šest puta oduzela servis Svitolini, koja je napravila tri brejka.

Ona će u drugom kolu igrati protiv Francuskinje Leolije Žanžan, koja je pobedila ; Veroniju Erjavec iz Slovenije 6:4, 4:6, 7:6.

Ruska teniserka Dajana Šnajder plasirala se u drugo kolo pobedom protiv Eve Lis iz Nemačke 7:5, 6:1.

Njena protivnica biće sunarodnica Ljudmila Samsonova koja je pobedila Paolinu Kudermetovu iz Uzbekistana 6:3, 6:3.

U drugom kolu je i Ukrajinka Marta Kostjuk pobedom protiv Nadije Podorske iz Argentine 6:1, 6:2, posle 55 minuta.

Ona će igrati protiv Ruskinje Ane Blinkove, koja je bila bolja od Ukrajinke Julije Starodubceve 6:7, 6:4, 6:1.

(Beta)