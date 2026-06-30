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Legendarna teniserka Serena Vilijams nije uspela da upiše pobedu u velikom povratku na Vimbldonu.

Ona je poražena na startu od Maje Džoint sa 2:1 u setovima.

Džoint će u drugom kolu Vimbldona igrati sa Filipinkom Aleksandrom Ijalom.

Serena se, sa 44 godine, ponovo vratila na teren i još jednom pokazala o kakvom karakteru i šampionki je reč.

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Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon