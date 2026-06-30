Serena Vilijams se vratila na Vimbldon, ali je poražena od Maje Džoint sa 2:1 u setovima. Pročitajte više o njenom povratku.
legendarna teniserka
VELIKI POVRATAK SERENE VILIJAMS! Ponovo na Vimbldonu, ali Maja je bila jača od nje!
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Legendarna teniserka Serena Vilijams nije uspela da upiše pobedu u velikom povratku na Vimbldonu.
Ona je poražena na startu od Maje Džoint sa 2:1 u setovima.
Džoint će u drugom kolu Vimbldona igrati sa Filipinkom Aleksandrom Ijalom.
Serena se, sa 44 godine, ponovo vratila na teren i još jednom pokazala o kakvom karakteru i šampionki je reč.
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