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Nije prvi put da je Novak Đoković pred medijima izneo svoju ocenu da Srbija nije iskoristila uspehe prethodne generacije kako bi izgradila sistem koji će stvarati nove šampione, ali kada u drugom kolu glavnog žreba Vimbldona u singlu imamo samo njega - te reči objektivno imaju posebnu težinu.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

U pet setova su svoje mečeve izgubili Kecmanović od Sinera, Međedović od Ofnera, Lajović u tri seta od Frica, a Teodora Kostović u dva od prve igračice sveta Sabalenke. Naravno, žreb nije mogao da bude teži, ali…

"Hvala Bogu, nismo svi izgubili. Bogami, bilo je blizu - a ne i tako daleko da svi pobedimo u prvom danu", rezimira Novak, uz posebne reči hvale za 19-godišnju debitantkinju koja je uzela pet gemova moćnoj Sabalenki.

"Teodoru sam video na zagrevanju samo nakratko. Ona je jako mlada. Fantastičan je ovo uspeh za nju, otvaraju joj se vrata svetskog tenisa. Mislim da je na pravom putu, sve ide dobro, ide ka prvih sto na svetu."

Novaka raduje pojava novih talenata, ali ponavlja da Srbija nije iskoristila istorijske uspehe prethodne generacije.

"Mislim da Srbija nije iskoristila uspeh srpskog tenisa u poslednjih 20 godina da se napravi sistem koji će, poput Italije, moći da iznedri vrhunske igrače i igračice. To je bila zlatna šansa, jer kada imate takvu generaciju koja je u periodu od tri do četiri godine iznedrila troje-četvoro najboljih na svetu... Koja to zemlja ima?", govori on.

"Mi smo mala zemlja koja nema tenisku tradiciju. U jednom trenutku Ana, Jelena, Ziki i ja bili smo brojevi jedan na planeti. Osvojili smo Dejvis kup, igrali finale Fed kupa, a nacija nema nacionalni teniski centar. Realno, nemamo uslove na državnom nivou da ispratimo svu tu decu."

Dosadašnji uspesi su u većini slučajeva rezultat individualnih napora, nastavlja Novak:

"Ovo su sve pojedinačni slučajevi, kao što smo i mi bili. Imali smo 20 godina priliku da nešto uradimo, to se, nažalost, nije prepoznalo i tako je kako je. Ipak, talente i dalje imamo, i drago mi je da Teodora napreduje dobro, baš kao i Luna Vujović. Imamo perspektivne igračice koje obećavaju. Naravno, imamo i Hamada. Potencijal je tu i biće ga još – ali sve ređe, ako se nešto konkretno ne uradi po tom pitanju. To je nešto što svi želimo, a za to bi moralo da se pokrene na državnom nivou – jer ne može sve pojedinačno", zaključuje Đoković.

Da li ovo znači da bi uskoro mogli da saznamo za neku novu inicijativu ili promene u našem tenisu – ostaje da se vidi…