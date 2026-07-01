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Više poznatih lica ćemo danas gledati na glavnim terenima Vimbldona, a u terminu koji završava program na Centralnom – stare znance Đokovića i Cicipasa u njihovom petnaestom meču karijere. Stefanos ulazi u ovaj meč sa jasnom namerom da prekine crni niz od čak 11 uzastopnih poraza protiv osvajača 24 Grend slem titule. Iako je Cicipas dobio dva od prva tri njihova duela (u periodu 2018–2019), Đoković je od tada uspostavio apsolutnu dominaciju (12-2), uključujući i dva velika okršaja u Grend slem finalima – na Rolan Garosu 2021. i Australijan Openu 2023. godine.

Cicipas, koji je veći deo protekle decenije proveo u Top 10 društvu, zbog pada forme trenutno zauzima tek 87. mesto na ATP listi. Istorija kaže da Novak na Vimbldonu nikada nije izgubio od igrača sa tako niskim rejtingom. Ipak, Grka hrabri dominantna partija iz prvog kola gde je Igu Gastonu prepustio samo 7 gemova, dok je Đoković morao ozbiljno da se pomuči i provede više od tri sata na terenu protiv Vu Jibinga. Zanimljivo je da je ovo njihov prvi susret na Vimbldonu i najraniji međusobni duel na nekom turniru (ako izuzmemo grupnu fazu Završnog mastersa 2022). Od prethodnih 14 mečeva, čak 12 je odigrano u četvrtfinalima ili kasnijim fazama. Igrali su i 6 finala na ATP nivou, i svih 6 je dobio Đoković.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Đoković je samo jednom u karijeri izgubio Grend slem meč od igrača koji je bio plasiran nisko kao Cicipas (od Denisa Istomina, tada 117. na svetu, na AO 2017). Na Vimbldonu, najniže rangirani teniser koji je srušio Novaka bio je Marat Safin (75. na svetu) u drugom kolu 2008. godine. Sedmostruki vimbldonski šampion juri svoje 20. učešće u trećem kolu Londona, čime bi popravio sopstveni rekord Open ere. To bi mu ujedno bilo 78. treće kolo na Grend slemovima ukupno. Novak želi svoj 8. vimbldonski pehar kako bi se napokon izjednačio sa Rodžerom Federerom na vrhu večne liste u muškom singlu.

Janik Siner je u ponedeljak teškom mukom, posle maratona u 5 setova protiv Miše Kecmanovića, započeo odbranu titule. Danas se vraća na Centralni teren gde ga čeka Portugalac Nuno Boržeš, protiv koga ima jedinu pobedu sa prvog turnira koji je osvojio u karijeri – u Sofiji 2022. Siner je protiv našeg asa prekinuo crni niz od pet uzastopnih poraza u mečevima od pet setova i upisao svoju prvu takvu pobedu u Londonu (prethodno je gubio 2-3 od Đokovića 2022. i Medvedeva 2024.). Ovom pobedom Siner se izjednačio sa Nikolom Pjetranđelijem po broju Grend slem pobeda za Italiju (ukupno u muškom singlu), a novi trijumf protiv Boržeša lansiraće ga na apsolutno prvo mesto nacionalne istorije. Boržeš se danas po prvi put u karijeri sastaje sa prvim igračem sveta i juri svoju prvu Top 5 pobedu iz 11. pokušaja.

Siner želi da postane tek 10. čovek u Open eri koji je odbranio titulu na Vimbldonu. Italijan je lider na Turu u 2026. godini sa pet osvojenih Masters 1000 titula (Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Madrid i Rim). Trijumfom na Foro Italiku postao je tek drugi igrač u istoriji, posle Đokovića, koji je kompletirao sve Masters trofeje. U 2026. ima samo tri poraza (AO, Rolan Garos i četvrtfinale Dohe od Menšika).

1/11 Vidi galeriju Janik Siner - Miomir Kecmanović, Vimbldon, prvo kolo Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Na Terenu broj 2 gledaćemo svešpanski duel između 19-godišnje senzacije Rafaela Hodara i prekaljenog 34-godišnjeg Pabla Karenja Buste. Sastali su se pre samo nekoliko nedelja u osmini finala Rolan Garosa, kada je mlađani Hodar napravio preokret od 0-2 i slavio u pet setova. Ako Hodar pobedi i danas, pridružiće se Rafaelu Nadalu i Karlosu Alkarazu kao jedini španski tinejdžer u Open eri koji je stigao do trećeg kola Vimbldona. Sa druge strane, Karenjo Busta je već ispisao istoriju: plasmanom u drugo kolo iz svog osmog pokušaja, postavio je rekord Open ere po broju nastupa na Vimbldonu pre nego što je konačno prošao prvu rundu.

Na Terenu 18, još jedan Španac - sveži šampion Majorke Alehandro Davidovič Fokina želi da nastavi pobednički niz (2-0) protiv Mađara Fabijana Marožana. Popularni Foki (inače bivši vimbldonski šampion u juniorskoj konkurenciji) prošle nedelje je konačno prekinuo prokletstvo od pet izgubljenih ATP finala i pun samopouzdanja stiže u London.

Marožan je, uz Martona Fučoviča, jedan od dvojice Mađara u drugoj rundi. Ukoliko obojica prođu dalje, to će biti prvi put od daleke 1939. godine da Mađarska ima dva predstavnika u trećem kolu Vimbldona.

Mladi hrvatski teniser Dino Prižmić juri svoje prvo treće kolo na Grend slemovima u svom debitantskom nastupu na Vimbldonu. Prižmić je u ponedeljak savladao Adama Voltona u svom prvom profesionalnom meču na travi na ATP nivou. Prošle godine Dino je bio suviše nisko rangiran da bi uopšte ušao u kvalifikacije.

Njegov protivnik Feliks Ože-Alijasim (3.nosilac) poznat je po nezgodnoj tradiciji u Londonu – na poslednja tri Vimbldona gubio je od igrača koji su bili plasirani izvan Top 80 (Mmo 2023, Kokinakis 2024, Štruf 2025). Najbolji rezultat Kanađanina ovde je četvrtfinale iz 2021. Godine, pa će u njihovom prvom meču nastojati da napokon opravda visoka očekivanja – što protiv ove sezone odličnog Prižmića može da bude solidan izazov.

Danil Medvedev, trenutno deveti igrač sveta, igraće svoj prvenac protiv Španca Meride. Iako je favorit, Medvedev kroz karijeru ima čak 6 poraza na Grend slemovima od igrača rangiranih lošije od 84. mesta (uključujući poraz od Bemelmansa na vimbldonskom debiju 2017.). Rus iza sebe ima turbulentan Grend slem period, sa čak četiri ispadanja u prvom kolu na poslednjih pet turnira velike četvorke, ali Vimbldon pamti njegova polufinala iz 2023. i 2024. godine, pa će se njegovi ljubitelji nadati da se taj horor-niz neće nastaviti u današnjem drugom kolu. Španac Merida igra svoj tek drugi Grend slem u karijeri (debitovao na Rolan Garosu protiv Šeltona), a u ponedeljak je prošao dalje nakon što mu je Ugo Karabeli predao meč zbog povrede skočnog zgloba – što bi moglo da bude sasvim dovoljno sreće za njega na jednom Grend Slemu…

U ostalim mečevima dana, Amerikanac Tomi Pol igra protiv kvalifikanta Kvona. Amerikanac nikada na Grend slemu nije izgubio od igrača van Top 200, gde se nekada sasvim konkurentni Kvon trenutno nalazi – pošto je u proteklom periodu morao da odsluži vojni rok u domovini. Polov najbolji rezultat ovde je četvrtfinale iz 2024. kada ga je zaustavio kasniji šampion Alkaraz. Francuz Rinderkneš igra protiv Amerikanca Dama, koji je u prvom kolu odigrao istorijski meč protiv Trungelitija gde su prva četiri seta rešena u taj-brejku – što je bio tek osmi takav meč u istoriji Vimbldona). I za kraj ovog izbora – stameni Nemac Jan-Lenard Štruf se sastaje sa igračem slične konstitucije Brendonom Nakašimom iz SAD. Nemac je u prvom kolu igrao maraton u pet setova protiv Sebastijana Baeza i juri izjednačenje svog najboljeg rezultata u Londonu (treće kolo), koji je ostvario i prošle godine pre poraza od Alkaraza, ali to protiv probojnog Nakašime svakako neće biti lak zadatak.

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