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Zanimljivi i različiti mečevi nas čekaju na početku drugog kola singla kod dama, a na travi to često najavljuje- i nekolicinu iznenađenja.

Prva nositeljka Vimbldona u singlu kod dama Arina Sabalenka apsolutni je favorit protiv Amerikanke Mekartni Kesler u njihovom drugom meču u karijeri (1-0, Indijan Vels). Sabalenka se u Londonu oseća kao kod kuće – na poslednja tri nastupa uvek je stizala bar do polufinala (2021, 2023. i 2025.), ali ne i do toliko željenog “Venus Rouzvoter Diš” trofeja. Sa četiri Grend slem titule u džepu (po dve u Melburnu i Njujorku), Beloruskinja ima i impresivan niz od čak 37 uzastopnih pobeda na Grend slemovima protiv igračica van Top 50. Ovo joj je sedmi uzastopni Grend slem turnir na kojem je postavljena za prvog nosioca, što je u ovom veku pošlo za rukom samo Sereni Vilijams, Igi Švjontek i Martini Hingis.

Sa druge strane mreže biće Mekartni Kesler, koja je u prvom kolu demonstrirala silu i upisala "bicikl" (6-0, 6-0) protiv Aleksandre Olijnikove. Amerikanka igra svoje deseto Grend slem učešće, ali nikada u karijeri nije prošla u treće kolo (skor 0-4 u drugim rundama). Iako je autsajder, Kesler u biografiji ima dve Top 10 pobede iz prošle sezone (protiv Andreeve i Gof) i titulu na travi Notingema.

Četvrta nositeljka Džesika Pegula igra svoj 30. Grend slem u glavnom žrebu, a ove godine je Amerikanka u London stigla kao četvrta teniserka sveta. Pegula je ispisala interesantnu stranicu istorije postavši prva igračica od Serene Vilijams (2016) koja je na Vimbldonu među Top 5 nosilaca, a da je proslavila 32. rođendan. U London stiže nakon finala Berlina na travi i sa fantastičnim skorom od 11-1 ove sezone protiv igračica van Top 50 (jedini kiks bio je na Rolan Garosu od Birel). Njena protivnica, španska veteranka Sara Soribes Tormo, trenutno je tek 253. na WTA listi, ali tradicija opominje Pegulu sa razlogom. Španjolka vodi sa 2-1 u međusobnim duelima, doduše iz davnih dana (2016. i 2019.). Soribes Tormo je pobedom nad Viktorijom Himenez Kasincevom izjednačila svoj najbolji rezultat u Londonu (drugo kolo), a u karijeri ima samo jedan trijumf nad Top 10 igračicom – i to protiv Ešli Barti na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Ovo je apsolutni šlager druge runde – u kome šampionka Vimbldona iz 2024. Godine Barbora Krejčikova izlazi na megdan petoj nositeljki i svežoj osvajačici Rolan Garosa Miri Andreevoj.

1/16 Vidi galeriju Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čehinja je pobedom nad mladom Klugman u prvom kolu upisala svoj tek prvi Grend slem trijumf u ovoj sezoni, nakon ranih eliminacija u Melburnu i Parizu. Krejčikova je jedna od samo četiri bivše šampionke u ovogodišnjem žrebu (uz Ribakinu, Švjontek i Serenu Vilijams). Sa druge strane, mlada Ruskinja Mira Andreeva igra tenis života. Ona je na Vimbldon stigla kao sveža Grend slem šampionka, nakon što je pre samo nekoliko nedelja podigla pehar na Rolan Garosu. Andreeva je prva tinejdžerka u Top 5 nosilaca u Londonu još od Karoline Voznijacki 2010. godine. Devojka koja vodi sa 3-1 u međusobnim mečevima protiv Krejčikove želi da postane prva igračica od Serene Vilijams (2015) koja će u istoj godini vezati titule na šljaci Pariza i travi Londona. Lider je na WTA turu po broju pobeda u 2026. godini (čak 37).

Mlada Argentinka Solana Sijera prošle godine je napravila prvorazrednu senzaciju kada je kao srećna gubitnica (lucky loser) stigla do osmine finala Vimbldona, što je bio prvi takav podvig u Open eri. Sijera je trenutno na plasmanu karijere (56. mesto), ali danas ima planinu pred sobom – juri svoju prvu Top 10 pobedu u karijeri (skor 0-3). Sedma nositeljka Koko Gof, dvostruka Grend slem šampionka (Ju-Es Open 2023. i Rolan Garos 2025.), vodi sa 2-0 protiv Sijere, a oba meča su odigrana ove sezone (Junajted kup i Rim). Gofova ima odličan Grend slem skor u drugim kolima (20-3, od čega savršenih 4-0 na Vimbldonu) i apsolutni je favorit da obezbedi kartu za narednu rundu.

Karolina Muhova igra u sjajnoj formi. Prošle nedelje je osvojila svoju prvu titulu na travi u Bad Homburgu (nakon predaje Naomi Osake), a pobeda nad Zaharovom u prvom kolu Vimbldona bila joj je prva u Londonu još od 2021. godine kada je igrala četvrtfinale. Muhova ima savršenih 3-0 protiv svoje današnje rivalke, bez izgubljenog seta.Kineska veteranka Ženg Šuai ima 37 godina i jedna je od pet najstarijih igračica u žrebu (predvođenih Serenom Vilijams sa 44). Žang je napravila veliko iznenađenje na startu eliminisavši bivšu šampionku Otvoreno prvenstva Amerike, Bjanku Andresku, što joj je bila prva Grend slem pobeda još od početka 2025. godine. Dok u singlu traži senzaciju, Žang je u dublu sa Mertens postavljena za četvrte nosioce, a ove godine su već pokorile Australijan Open.

Olimpijska šampionka Belinda Benčič je već ostvarila nastup u polufinalu Vimbldona, što joj je uz Ju-Es Open 2019. najbolji rezultat na turnirima velike četvorke. Švajcarska teniserka ima jednu titulu na travi (Istborn 2015), a ove godine se istakla na Junajted kupu gde je imala perfektan skor 5-0 u singlu. Ksinju Vang se nikada ranije nije sastala sa Benčičevom. Kineskinja je prošle godine igrala finale Berlina na travi, a ove sezone je pre Vimbldona stigla do polufinala Bad Homburga. Vang ima 13 pobeda protiv Top 20 igračica u karijeri, a najbolji rezultat na Vimbldonu joj je osmina finala iz 2024. godine – što je svakako čini izazovnom protivnicom za Švajcarkinju.

Anastasija Gasanova, trenutno 225. na svetu, prošla je kroz pakao kvalifikacija i u prvom kolu iznenadila Arango, što joj je donelo prvu pobedu u glavnom žrebu nekog Grend slema u karijeri, ali i prvu profesionalnu pobedu na travnatoj podlozi uopšte. Danas stvari neće biti ništa lakše – jer će joj protivnica biti 14. nositeljka i četvorostruka osvajačica Slema Naomi Osaka. Japanka i dalje traži svoju prepoznatljivu formu na najbržoj podlozi. Iako ima četiri velike titule (sve na betonu), Osaka na Vimbldonu nikada nije prošla dalje od trećeg kola. Prošle nedelje je u Bad Homburgu stigla do svog prvog finala na travi, ali je morala da preda Muhovoj zbog povrede desnog stopala. Istorija opominje Japanku – dvaput u karijeri je na Grend slemovima gubila od igračica van Top 200 (od Benčičeve 2025. i Kanepi 2017.).

Nemačka veteranka Tatjana Marija, polufinalistkinja iz 2022. godine, ponovo podseća na svoje najbolje dane na travi. Prošle nedelje je igrala finale Istborna, a u prvom kolu Vimbldona je srušila Juliju Putincevu. Sa 8 pobeda na travi u ovoj kalendarskoj godini, Marija deli prvo mesto na Turu sa Medison Kiz. Ipak, teško će joj biti protiv 18-godišnje senzacija srpskog porekla koja nastupa pod zastavom SAD, Ive Jović. Jovićeva je pobedom nad Kornet upisala svoju prvu pobedu u glavnom žrebu Vimbldona, nakon što je prošle godine ispala kao kvalifikantkinja. Mlada Amerikanka je ove sezone već igrala četvrtfinale Australijan Opena (gde ju je zaustavila Sabalenka) i polufinale Kvinsa na travi, pa nas očekuje sjajan taktički meč protiv nepredvidivog niskog slajsa Marije – u nadi da će i na ovom Slemu napraviti dalji proboj na WTA listi.

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