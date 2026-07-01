Prvi teniser sveta Janik Siner u trećem kolu Vimbldona.
Tenis
SINER UZ OSCILACIJE DO 3. KOLA VIMBLDONA: Prvi reket sveta se mučio sa Boržešom, ali ga ipak slomio
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Branilac titule Janik Siner plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je posle velike borbe savladao Nuno Boržeša sa 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
Teže nego što se očekivalo prvi reket sveta stigao je do plasmana u narednu fazu takmičenja.
Teniseri su u prvom setu bili sigurni u gemovima na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:4.
U drugom setu igrači su napravili po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:2.
U prva tri gema trećeg seta teniseri su napravili tri brejka, Siner je prednost zadržao do kraja i posle druge meč lopte plasirao se u treće kolo.
Siner će igrati protiv Amerikanca Džensona Bruksbija, koji je pobedio Peruanca Ignasija Busea 6:2, 6:2, 6:3.
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