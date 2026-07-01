Rinderkneš mogući protivnik Đokovića u trećem kolu Vimbldona
VIMBLDON
NOVAK SAZNAO POTENCIJALNOG RIVALA: Francuz čeka Đokovića!
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Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u treće kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedio 106. igrača sveta Amerikanca Martina Dama posle tri seta, 6:4, 7:6, 6:3.
Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
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Rinderkneš, 28. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i tri minuta.
On je napravio dva brejka, po jedan u prvom i trećem setu, a taj-brejk drugog seta dobio je 7:1. Dam nije uspeo nijednom da mu oduzme servis.
Rinderkneš će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Grka Stefanosa Cicipasa.
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