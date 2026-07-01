Sedma teniserka sveta pobedila je posle dva sata i devet minuta.
Tenis
AMERIKANKA SE MUČILA, ALI POBEDILA: Gof u trećem kolu Vimbldona
Slušaj vest
Američka teniserka Koko Gof plasirala se u treće kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 56. teniserku sveta Argentinku Solanu Sijeru posle tri seta, 6:3, 3:6, 7:6.
Obe teniserke napravile su po tri brejka, a Gof je treći set dobila u taj-brejku 10:7.
Njena protivnica biće sunarodnica Kler Liju, koja je pobedila Zejnep Sonmez iz Turske 7:5, 6:3.
U trećem kolu je i Čehinja Nikola Bartunkova, koja je pobedila sunarodnicu Katerinu Sinijakovu 6:2, 6:4.
Ona će igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbore Krejčikove.
(Beta)
Reaguj
Komentariši