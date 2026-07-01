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Američka teniserka Koko Gof plasirala se u treće kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 56. teniserku sveta Argentinku Solanu Sijeru posle tri seta, 6:3, 3:6, 7:6.

Obe teniserke napravile su po tri brejka, a Gof je treći set dobila u taj-brejku 10:7.

Njena protivnica biće sunarodnica Kler Liju, koja je pobedila Zejnep Sonmez iz Turske 7:5, 6:3.

U trećem kolu je i Čehinja Nikola Bartunkova, koja je pobedila sunarodnicu Katerinu Sinijakovu 6:2, 6:4.

Ona će igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbore Krejčikove.

(Beta)

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir