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Najbolji srpski tenser Novak Đoković slavio je nad Grkom Stefanosom Cicipasom sa 6:2, 6:4, 6:2 i plasirao se u treće kolo Vimbldona.

"Volim tu staru teritoriju da se vratim u najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako i sve je bilo u najboljem redu pa je ukazivalo da će se ovako i završiti. IMao sam jedan od najboljih dana za ritern, pogotovo u trećem setu kada sam bio miran. Sve mi je išlo na ruku iako je on bio snažan i precizan, ali anticipacija se popravila i bolje sam mu čitao servise od sredine drugog seta. Opet je lepo biti u dvorani na Vimbldonu i presrećan sam što idem u sledeće kolo".

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"To može kada vodiš 2-0 u setovima, a Stefanos je otišao da se presvuče. Izvinjavam se ako sam je uplašio i pretpostavljam da mi šala nije uspela..."

"Sjajno se osećam, bio sam ovde toliko puta i ne želim da propuštam priliku za Vimbldon. Meni je ovo ostvarenje dečačkog sna. I kada imam preko 30 godina i dalje se isto osećam. Nije to kliše, ja verujem u to da godine nisu samo broj", rekao je Đoković i pozdravio Roja Mekelroja koji je bio u kraljevskoj loži.

"Hvala svima koji su došli, bilo je lepo videti vas", rekao je Nole.

1/7 Vidi galeriju Đoković - Cicipas, 2. kolo Vimbldona Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia