Barbora Krejčikova pobedila je Miru Andrejevu u drugom kolu Vimbldona.
Tenis
IZNENAĐENJE U LONDONU! Krejčikova izbacila Andrejevu sa Vimbldonu
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Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 38. igračice sveta Čehinje Barbore Krejčikove posle tri seta, 6:4, 5:7, 4:6.
Meč je trajao dva sata i 44 minuta.
Andrejeva je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Krejčikova osvojila pet brejkova.
Krejčikova će u trećem kolu igrati protiv svoje sunarodnice, 48. teniserke sveta Nikole Bartunkove.
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