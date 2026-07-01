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Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 38. igračice sveta Čehinje Barbore Krejčikove posle tri seta, 6:4, 5:7, 4:6.

Meč je trajao dva sata i 44 minuta.

Andrejeva je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Krejčikova osvojila pet brejkova.

Krejčikova će u trećem kolu igrati protiv svoje sunarodnice, 48. teniserke sveta Nikole Bartunkove.

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