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Četvrti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u drugom kolu u Londonu pobedio 89. igrača sveta Hrvata Dina Prižmića posle tri seta, 7:6, 6:3, 7:5.

Ože-Alijasim je dva puta uzeo servis hrvatskom teniseru, dok Prižmić nije osvojio nijedan brejk.

Kanadski teniser zabeležio je 15 asova, dok je Prižmić osvojio tri poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim će u trećem kolu igrati protiv 144. tenisera sveta Amerikanca Majkla Džena.

(Beta)

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