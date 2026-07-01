Meč je trajao dva sata i 36 minuta.
Tenis
FELIKS PREKO HRVATA DO 3. KOLA VIMBLDONA: Ože-Alijasim slavio u tri seta
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Četvrti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u drugom kolu u Londonu pobedio 89. igrača sveta Hrvata Dina Prižmića posle tri seta, 7:6, 6:3, 7:5.
Ože-Alijasim je dva puta uzeo servis hrvatskom teniseru, dok Prižmić nije osvojio nijedan brejk.
Kanadski teniser zabeležio je 15 asova, dok je Prižmić osvojio tri poena direktno iz servisa.
Ože-Alijasim će u trećem kolu igrati protiv 144. tenisera sveta Amerikanca Majkla Džena.
(Beta)
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