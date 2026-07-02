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Meč je trajao sat i 30 minuta.

Pegula je šest puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Soribes Tormo osvojila četiri brejka.

Pegula će u trećem kolu igrati protiv još jedne španske teniserke, 52. igračice sveta Džesike Bousas Maneiro.

Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 38. igračice sveta Čehinje Barbore Krejčikove posle tri seta, 6:4, 5:7, 4:6.

Meč je trajao dva sata i 44 minuta.

Andrejeva je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Krejčikova osvojila pet brejkova.

Krejčikova će u trećem kolu igrati protiv svoje sunarodnice, 48. teniserke sveta Nikole Bartunkove.

Švajcarska teniserka Belinda Benčič plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 39. igračicu sveta Kineskinju Sinju Van posle dva seta, 7:5, 6:0.

Meč je trajao sat i 14 minuta.

Benčič, 11. igračica sveta, uzela je četiri puta servis kineskoj teniserki, dok Van nije osvojila nijedan brejk.

Benčič će u trećem kolu igrati protiv 20. teniserke sveta Ruskinje Ane Kalinskaje.

Plasman u treće kolo ostvarila je i 16. teniserka sveta Amerikanka Iva Jović, koja je u drugom kolu pobedila 96. igračicu sveta Nemicu Tatjanu Mariju posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat i devet minuta.

Jović je četiri puta uzela servis nemačkoj teniserki, dok Marija nije osvojila nijedan brejk.

Jović će u trećem kolu igrati protiv protiv 19. teniserke sveta Ruskinje Ekaterine Aleksandrove, koja je danas u drugom kolu pobedila 99. igračicu sveta Tajlanđanku Lanlanu Tararudi posle dva seta, 7:5, 7:5.

(Beta)