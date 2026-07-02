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Četvrti dan mečeva na ovogodišnjem Vimbldonu je u potpunosti u takmičarskom znaku – kako su do sada svi “povratci i oproštaji” sišli s dnevnog reda. Bivši finalista Mateo Beretini je u utorak stavio tačku na vimbldonsku karijeru Stana Vavrinke, pobedivši u epskom meču od četiri seta u kojem je svaki rešen u taj-brejku. Ovo je tek 11. put u istoriji Vimbldona da je u muškom singlu viđen meč sa četiri taj-brejka, i nagrada za to dostignuće je nastup na Centralnom terenu u centralnom terminu protiv francuske zvezde Artura Fisa.

Oba tenisera su se žestoko mučila sa povredama prethodnih godina, a simbol toga je njihov jedini prethodni duel, u Tokiju 2024 - završen predajom Beretinija usled povrede trbušnog mišića. Ipak, navijači se nadaju da će obojica ostati zdravi jer u 2026. godini igraju tenis života. Fis je u aprilu podigao svoju četvrtu ATP titulu u Barseloni (da bi onda zbog povrede izostao sa domaćeg Rolan Garosa) dok je Beretini upravo tamo stigao do svog prvog Grend Slem četvrtfinala posle više od tri godine. Zbog šarma koji uvek donosi na teren – bilo bi šteta izgubiti Matea danas – ali je takođe vreme da Artur krene da ispunjava izuzetan potencijal koji je nagovestio u poslednje 2 sezone.

1/7 Vidi galeriju Mateo Beretini Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MAHMUD HAMS / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aktuelni šampion Rolan Garosa Saša Zverev susreće se danas na Terenu 1 (takođe u centralnom terminu) protiv Francuza Valentina Roajea, čiji su nastup protiv Đokovića tamo Srbi pomno pratili. Nemac juri novu pobedu koja bi ga primakla korak bliže njegovom prvom finalu na Vimbldonu. Zverev je igrao mečeve za titulu na preostala tri Grend Slema, ali mu vimbldonsko prokletstvo traje, uz tri osmine finala kao “najbolji” rezultat ovde. Ukoliko nastavi sa vanserijskom formom i stigne do finala, postaće tek 13. igrač u Open eri koji je igrao finale na sva četiri Grend slem turnira – i treći kojem je to pošlo za rukom u poslednjih 12 meseci (nakon Janika Sinera na Vimbldonu 2025. i Karlosa Alkaraza na Australijan Openu 2026.). Ako Roaje želi da ga zaustavi, Francuz će morati da upiše svoju prvu Top 5 pobedu u karijeri iz četvrtog pokušaja – a za to bi morao za početak da bude stabilniji na travi nego što je ikada do sada bio.

I dan danas doživimo transfer bola kad se setimo kako je okončan skoro dobije meč sjajnog veteran Grigora Dimitrova protiv Janika Sinera prošle godine - bolnom predajom zbog povrede u momentu kada je vodio sa 2-0 u setovima. Zato je Bugarin, koji ove godine na Vimbldonu nastupa sa specijalnom pozivnicom, bio presrećan zbog rutinske pobede u tri seta protiv Dejna Svinija na svom povratku u London. Dimitrov se danas u poslednjem meču dana na Terenu broj 1 sastaje sa Jakubom Menšikom. Čeh je u prvom kolu morao muški da odradi pet setova protiv još jednog “posebno pozvanog”učesnika Tobija Samjuela, a danas se nada novom trijumfu protiv polufinaliste Vimbldona iz 2014. godine. Talentovani 20-godišnji Čeh je prošlog meseca na Rolan Garosu stigao do svog prvog Grend Slem polufinala i želi da prenese taj strašan nalet i na londonsku travu – ali, nadamo se, na mnogo višem nivou igre nego prethodno prikazanom.

Što zbog poraza – što zbog predaja, samo tri domaća tenisera plasirala su se u drugo kolo ove godine – i sva trojica izlaze na teren danas. Jan Čoinski, koji je ove nedelje prvi put u karijeri probio Top 100 društvo, ide na megdan Frensisu Tijafoou. Sa druge strane, dobitnici posebne pozivnice Artur Feri i Džejkob Fernli igraju protiv autora najvećeg iznenađenja turnira do sada Ota Virtanena (eliminacija Šeltona u pet setova), odnosno Španca Haumea Munara – tek malo manjeg u eliminaciji pobednika Kvinsa Fransiska Serundola u čista 3 seta.

Ukoliko Feri ili Fernli prođu u treće kolo, postaće tek četvrti britanski igrač sa specijalnom pozivnicom koji je stigao do te faze Vimbldona od 2000. godine. Ako obojica uspeju da pobede, to će biti tek treći put u Open eri da je više britanskih “vajld-kard” igrača stiglo do trećeg kola Vimbldona – podvig koji je zabeležen još samo 1993. godine (Endrju Foster i Kris Vilkinson) i 1997. godine (Mark Peči i Endrju Ričardson). [2] Aleksandar Zverev (GER) vs. Valentin Roaje (FRA).

U ostalim mečevima dana peti nosilac Aleks de Minor ukršta rekete sa Adrijanom Manarinom u očekivano zanimvljivom okršaju dvojice specijalista za travnatu podlogu, u kojem bi De Minorov brzi rad nogu naspram Manarinovih ravnih i nepredvidivih udaraca garantovao sjajan taktički meč. Šesti nosilac Tejlor Fric i Patrik Kipson dele teren broj 2 od 12 časova (po našem vremenu), obojica prethodno ubedljivo pobedivši Lajovića – odnosno zemljaka Mekdonalda za demonstraciju odlične forme na travi. Neugodan ispit za devetog nosioca iz Italije Kobolija biće susret sa Australijancem Džejmsom Dakvortom (inače partnerom u dublu našeg Kecmanovića), odličnim na brzim podlogama – pa će Flavio morati da odigra na nivou meča protiv Đokovića prošle godine kako bi tu izbegli iznenađenja. Deseti nosilac Bublik je preživeo dramu u prvom kolu protiv Tanasija Kokinakisa u pet setova, pa se nadamo da će protiv kvalifikanta Žakea biti prostora i za malo uživanja u atraktivnim poenima.

Dugo nismo gledali češko-slovačke duele, a takav će danas biti meč 13. nosioca Jiržija Lehečke protiv žilavog Aleksa Molčana. Veliki otpor će nastojati da pruži i nemac Hanfman favorizovanom 19. nosiocu, Rusu Hačanovu u meču snažnih servera i udarača sa osnovne linije, a veliku borbu očekujemo i kod Kanađanina Dijaloa i Italijana Sonega, Belgijanca Bergsa i Portugalca Farije, Francuza Alisa i Amerikanca Hirona, još jednog “jenkija” Švajde i osvajača Istborna Majčšaka i nadirućeg Peruanca Busea u južnoameričkom duelu protiv Argentinca Trungeletija. Ukratko, danas je na delu filter čistog kvaliteta igranja na travi u konkurenciji muškog singla – pa ne treba isključiti i poneko zanimljivo iznenađenje...

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