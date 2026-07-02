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Kako medijima ništa ne promiče budnom oku, tako je i povratak Bugarina Konstantina Stojanova u vimbldonski tim Novaka Đokovića već dobio solidan publicitet. Iako se u prvi mah pretpostavljalo da je on samo psiholog, ispostavilo se da je Stojanov licencirani fitnes trener i stručnjak za mentalnu pripremu. Njegova uža specijalnost je visoka efikasnost, liderstvo i donošenje pravih odluka pod velikim pritiskom. Po profesiji i preduzetnik i investitor sa više od 25 godina iskustva na tehnološkom tržištu i tržištu kapitala bio je sa Novakom u više mahova od 2018. godine, pa nas je interesovalo kako je došlo do obnavljanja saradnje?

“Tako je, radili smo pre – ali smo pre svega prijatelji, a naši sinovi najbolji drugari. On nije psiholog već trener za mentalne performanse, a sarađivali smo 2022. i '23. godine kad sam imao zaista sjajne rezultate na Slemovima. Obnovili smo saradnju i nadamo se najboljem ishodu”, potvrđuje nam Novak.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

U čemu je njegov doprinos i kako to izgleda za sada iz tvog ugla?

“Za sada izgleda dobro, a njegov rad se odražava na terenu na pregršt stvari. Ne bih previše išao u detalje, ali ja uvek se, se trudim da obuhvatim svaki segment svoje karijere, života, pripreme, oporavka. Uvek tražim nešto što može da mi možda pomogne za pola posto, 1% više, da se bolje osećam na terenu, da sam spremniji, da sam koncentrisaniji, da se brže oporavim. To je mentalitet koji gajim, koji sam gajio čitav svoj život- i onda ne čudi što imam toliko puno ljudi oko sebe”, kaže nam Đoković, i dodaje:

“O važnosti te mentane pripreme i snage i ozbiljnog pristupa u mentalno-emotivnom smislu sam pričao milion puta u svojoj karijeri, i koliko je kroz moju karijeru bilo važno da održim neki kontinuitet rada u tom segment – barem koliko i u fizičkom. U mom sportu uglavnom se priča o tom fizičkom radu, svežini i tako dalje – a malo manje o ovom mentalnom delu. I pored toga, u poslednjih 7-8 godina primećujem da mnogo više sportista posvećuje pažnju tome i čovek na terenu zaista primeti razliku i vidi uloženu energiju i posvećenost tom mentalnom delu koliko i fizičkom. Tako se neke stvari poslože na terenu i uspeš da drugačije podneseš neke određene situacije u kojima si pod ogromnom tenzijom, središ misli i izneseš sam sa sobom tu borbu koju vodiš konstantno. Na taj način održiš tu neku koncentraciju i nivo energije koji je neophodan za pobedu – i ne poklekneš na prvim izazovima”, ističe Novak važnost ovog pristupa.

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