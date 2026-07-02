Slušaj vest

Četvrtog dana takmičenja na Vimbldonu kod dama sa pravom dajemo primat dublu – odnosno trećim nositeljkama Aleksandri Krunić i Ani Danilinoj. Na putu do dva uzastopna finala Slema popularne Aleks i Ana nisu možda i nisu imale teže protivnice u prvom kolu od Kanađanke Fernandez i Kazahstanke Putinceve, pa se nadamo da će i ovo “poletanje” biti bez turbulencija za “naš” par – koji ovde nije nastupao prošle godine u ovakvom sastavu. Na terenu su i šampionke iz Pariza – Sinijakova i Taunzend protiv znatno slabijih Čen i Tauson, na trasi do još jednog velikog duela sa njima – ovoga puta u polufinalu.

U povratku na singl – druga nositeljka turnira i bivša šampionka Elena Ribakina za protivnicu na Centralnom terenu danas ima veoma solidnu Amerikanku Kejti Mekneli (WTA #50), uz napomenu da obe igračice imaju po jednu pobedu u dosadašnjim mečevima. Ruska Kazanstanka ima istorijsku priliku da nakon Vimbldona preuzme broj 1 na PIF WTA listi, gde joj je za svrgavanje Arine Sabalenke potreban joj je najmanje plasman u četvrtfinale. Šesti put igra u glavnom žrebu Vimbldona, gde je podigla šampionski pehar 2024. godine, pobedivši Ons Žaber u finalu. Ranije ove sezone osvojila je svoju drugu Grend slem titulu na Australijan Openu – pobedom upravo nad Sabalenkom u finalu. Od svog debija u glavnom žrebu Vimbldona 2021. godine, Ribakina je zabeležila najviše pobeda u ženskom singlu na ovom turniru (22) – tri više od drugoplasirane Ige Švjontek, Pobedom nad Lois Boason u 1. kolu plasirala se u drugu rundu na 15 uzastopnih Grend slemova, što je ujedno bila i njena 300. jubilarna pobeda na WTA turneji.

Kejti Mekneli četvrti put nastupa u glavnom žrebu Vimbldona, gde je izjednačila svoj najbolji rezultat plasmanom u drugo kolo drugu godinu zaredom. Prošle godine u Londonu bila je jedina teniserka koja je uzela set kasnijoj šampionki Igi Švjontek, pre nego što je poražena upravo u 2. kolu. Ovo joj je 13. učešće u glavnom žrebu nekog Grend slema, a najbolji rezultat joj je 3. kolo na Ju-Es Openu 2020. (poraz od Mertens), U karijeri ima tek jednu pobedu protiv Top 10 igračica – savladala je desetu na svetu Viktoriju Mboko ove godine u Madridu (pre toga je imala skor 0-8 protiv Top 10 suparnica). Ove sezone na travi ima skor 6-3, uključujući četvrtfinala u Hertogenbošu i Istbornu, kao i osminu finala Notingema – i trenutno drži najbolji rang karijere (50. mesto) što ovu teniserku u naletu čini veoma opasnom za Ribakinu danas.

Aktuelna šampionka Iga Švjontek (#3) se vraća u London po sedmi put u karijeri, gde je prošle godine u finalu savladala Amandu Anisimovu za svoju šestu Grend slem titulu.

1/6 Vidi galeriju Vimbldon 2025 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Postala je prva teniserka koja je stigla do 2. kola na 27 uzastopnih Grend slemova još od Lindzi Devenport (koja je to učinila između Vimbldona 1993. i Australijan Opena 2000.), a u mečevima drugog kola na Slemovima ima impresivan skor od 26-2 (savršenih 5-0 na Vimbldonu). Švjontek nije ispala pre 3. kola na najvećim turnirima još od Ju-Es Opena 2019. – kao jedina teniserka na svetu koja je stigla do trećeg kola na svih 25 Grend slem turnira održanih u ovoj deceniji (od 2020. godine do danas). Poljakinja nastoji da postane tek treća žena u Open eri koja je stigla do šesnaestine finala na 26 ili više uzastopnih Grend slemova, posle Martine Navratilove (35 između Vimbldona 1980. i AO 1989.), a prošle godine je na travi imala skor 10-1, ostvarivši drugi najveći broj pobeda na ovoj podlozi na turu (iza Anisimove koja je imala 12).

Današnja protivnica joj je (nekada) sjajna Čehinja Karolina Pliškova (WTA #73), protiv koje ima sve tri pobede u dosadašnjim mečevima. Nekadašnja prva teniserka sveta beleži svoj 13. nastup u glavnom žrebu Vimbldona, gde je 2021. igrala finale (poraz od Ešli Barti u tri seta). Ovo joj je jubilarni 50. Grend slem turnir u karijeri, a dvostruka je Grend slem finalistkinja (Ju-Es Open 2016. i Vimbldon 2021.). Pobedom nad sunarodnicom Terezom Valentovom u 1. kolu ostvarila je svoju prvu pobedu u glavnom žrebu Vimbldona još od 2022. godine, a od 17 titula u karijeri, tri je osvojila na travi: Notingem (2016), Istborn (2017) i Istborn (2019). Ove godine ima odličan skor na travi (6-2), igrala je četvrtfinale Kvinsa (poraz od kasnije šampionke Vekić) i polufinale Notingema (poraz od kasnije šampionke Bouzkove) – pa posle duge pauze od povrede skočnog zgloba iz 2025. ova velika serverka ponovo kuca na vrata višeg plasmana na rang listi.

Šesta nositeljka ove godine je prošlogodišnja (neslavna) finalistkinja Vimbldona Amerikanka Amanda Anisimova protiv sunarodnjakinje i osvajačice Australijan Opena Sofije Kenin (WTA #105) ima 2 pobede u 3 meča pred njihov današnji susret na Terenu 2. Anisimova beleži peti nastup u glavnom žrebu Vimbldona, gde je prošle godine ostvarila rezultat karijere plasmanom u svoje prvo Grend slem finale (poražena od Švjontek 6:0 6:0). Pre 4 godine ovde je igrača četvrtfinale u Londonu 2022. (poraz od Halep), uz ukupan skor 12-4 na vimbldonskoj travi. Amanda igra svoj 26. Grend slem turnir, a najbolji rezultati su joj dva prošlogodišnja finala – na Vimbldonu i Ju-Es Openu (poraz od Sabalenke), kada je “eksplodirala” na travi sa skorom 12-3, uz pomenuta finala na Vimbldonu i Kvinsu (poraz od Marije) i četvrtfinale Berlina.

Sofija Kenin je sedmi put na Vimbldonu, gde joj je najviši domet bio 3. kolo 2023. godine (poraz od Svitoline). Ovo joj je 33. Grend slem žreb u karijeri; vlasnica je jedne Grend slem titule (Australijan Open 2020, pobeda nad Muguruzom) i jednog finala (Rolan Garos 2020, poraz od Švjontek). U karijeri ima 14 pobeda nad Top 10 igračicama, ali je izgubila 6 od poslednjih 7 takvih mečeva (jedina pobeda - protiv Ekaterine Aleksandrove u Tokiju 2025.). Ima jednu titulu na travi u karijeri – sa Majorke 2019. (pobeda nad Benčič u finalu), a u slučaju pobede će najverovatnije zakazati još jedan sveamerički duel – protiv pobednice meča Kijz – Svon.

Deveta nositeljka turnira Čehinja Linda Noskova beleži svoj četvrti nastup u Londonu, gde je prošle godine stigla do osmine finala, zaustavjena od finalistkinje Anisimove. U svojih 16 Grend slem učešća, najbolji rezultat joj je četvrtfinale Australijan Opena 2024. (poraz od Jastremske), a ovo joj je prvi put u karijeri da je postavljena za Top 10 nositeljku na nekom Grend slemu. Osvojila je svoju prvu titulu na travi u karijeri pre par nedelja u Berlinu 2026. (pobeda nad Pegulom); u Berlinu je uzela i dubl titulu i tako kompletirala duplu krunu – što je pošlo za rukom samo još jednoj igračici ove sezone, pa će sve naredne protivnice od velike serverke Linde (preko 200 asova, druga posle Ribakine) sa pravom zazirati – ako uspe da po prvi put savlada Kolumbiju Osorio (0:1).

Kamila Osorio (#68) je šesti put na Vimbldonu, gde je na svom debiju 2021. ostvarila rezultat karijere plasmanom u 3. kolo (poraz od Sabalenke). Ovo joj je 22. Grend slem turnir, a najbolji rezultati su joj treća kola Vimbldona (2021) i ovogodišnjeg Rolan Garosa (poraz od Kalinske), uz skromnih 4-13 iz dosadašnjih mečeva na travi.

Dvanaesta nositeljka – Ukrajinka Marta Kostjuk ima pobedu nad današnjom protivnicom Ruskinjom Anom Blinkovom (#114) iz Majamija prošle godine. Šest nastupa ostvarila je Kostjuk na Vimbldonu, gde je prethodne dve godine (2023, 2024) stizala najdalje do 3. kola. Iza sebe ima sjajnu sezonu na šljaci sa skorom 16-1 – uključujući polufinale Rolan Garosa, kao i titule u Ruanu (WTA 250) i Madridu (WTA 1000). Zahvaljujući tome skočila je sa 27. na 12. mesto na svetu. Ove nedelje igra kao 13. teniserka planete – uz skor u mečevima drugog kola na Grend slemovima joj je 12-4 (2-2 na Vimbldonu).

Ana Blinkova sedmi put nastupa na Vimbldonu, a današnjom pobedom bi izjednačila svoj najbolji Grend slem rezultat (3. kolo na Vimbldonu 2023. i dva puta na Rolan Garosu). U prvom kolu je protiv Julije Starodubceve ostvarila svoju prvu ovogodišnju pobedu na travnatoj podlozi, pa joj se ne daju baš prevelike šanse da do njega dođe baš danas.

Pretprošlogodišnja finalistkina Vimbdona (13 nositeljka) Žasmin Paolini igra protiv veteranke Viktorije Golubić (WTA #62), uz zanimljiv skor u međusobnim mečevima – gde je protiv Švajcarkinje ostvarila samo jednu pobedu u 4 dosadašnja meča. Prva italijanska finalistkinja u Open Eri 27. Put nastupa na Grend Slemovima, a takođe je igrala u samoj završpnici Rolan Garosa iste godine – poražena od Švjontek. Ove godine ne briljira na travi - prošle nedelje je ispala odmah na startu Istborna od kasnije finalistkinje Tatjane Marije.

Viktorija Golubić beleži deveti nastup u Londonu, gde je 2021. ostvarila uspeh karijere plasmanom u četvrtfinale (poraz od Karoline Pliškove). U karijeri ima 7 pobeda nad Top 20 igračicama, a poslednja je bila protiv Veronike Kudermetove na Australijan Openu 2024. Ove godine ima odličan skor na travi (7-2 računajući sve nivoe i kvalifikacije) – pa joj se najviše po tome smeši i četvrta pobeda protiv Italijanke.

Petnaesta nositeljka – Ruskinja Dajana Šnajder će za protivnicu imati sunarodnicu Samsonovu (WTA #41) u njihovom trećem meču (2:0 za Dajanu). Treći put nastupa na Vimbldonu, gde je na svom debiju 2024. stigla je do 3. kola što joj je i najbolji rezultat na ovom turniru. Igra svoj 13. Grend slem turnir, a nedavno je na Rolan Garosu ostvarila rezultat karijere plasmanom u polufinale (na tom putu je srušila svetski broj 1, Arinu Sabalenku). Dajana nije ostvarila dobru tranziciju sa šljake na travu; pobeda nad Evom Lis u 1. kolu bila joj je prva pobeda na travi ove godine, nakon ranih ispadanja u Berlinu i Bad Homburgu.

Sa druge strane, Ljudmila Samsonova ostvaruje Peti nastup u glavnom žrebu Vimbldona. Prošle godine je ostvarila rezultat karijere plasmanom u četvrtfinale (poraz od šampionke Švjontek), što joj je ujedno i najbolji rezultat na svim Grend slemovima do sada. Ove sezone ima skor 2-3 na travi (ispala u 1. kolu Londona i Berlina, i u 2. kolu Bad Homburga), ali je zanimljivo da su dve od njenih pet WTA titula u karijeri stečene travi: Hertogenbos 2024. (pobeda nad Andresku) i Berlin 2021. (iz kvalifikacija, pobeda nad Benčič), pa bi joj ovo iskustvo danas moglo biti zlata vredno.

Sedamnaesta nositeljka i sjajna veteranka Sorana Kirstea igra svoj drugi meč protiv Australijanke Birel (1:0 za Rumunku) u svom 17. nastupu na Vimbldonu, gde je debitovala davne 2008. godine! Najbolji domet joj je 3. kolo (čak 5 puta, poslednji put 2023.). Ovo joj je 68. Grend slem u karijeri; trostruka je Grend slem četvrtfinalistkinja: Rolan Garos 2026 (poraz od šampionke Andreeve), Ju-Es Open 2023 (poraz od Muhove) i Rolan Garos 2009 (poraz od Stosur). U maju ove godine, nakon polufinala u Rimu, debitovala je u Top 20 na WTA listi sa 36 godina, postajući najstarija igračica u istoriji kojoj je to pošlo za reketom. U oproštajnoj sezoni za pamćenje po rezultatima ostvarila je 31 pobedu (skor 31-10), a ukoliko pobedi danas, izjednačiće svoj lični rekord po broju pobeda u jednoj sezoni iz 2013. godine (32).

Kimberli Birel drugi put nastupa na Vimbldonu, a na svom debiju prošle godine ispala je već u 1. rundi. Ovo joj je 15. Grend slem turnir, a želi da prođe u 3. kolo po drugi put u karijeri (jedini put uspela na AO 2019. Zahvaljujući posebnoj pozivnici). U karijeri ima tri Top 20 pobede, od kojih je najveća bila protiv pete na svetu Džesike Pegule na ovogodišnjem Rolan Garosu (druge dve su protiv Navaro 2024. i Kasatkine 2018.), a najbolji plasman na travi joj je četvrtfinale Notingema 2024.

Osvajačica Australijan Opena – 26. nositeljka Medison Kiz igra protiv domaće igračice Kejti Svon (WTA#196) uz 2:0 u dosadašnjim mečevima. Kijz gledamo dvanaesti put na Vimbldonu, gde je dvostruka četvrtfinalistkinja – 2015. (poraz od Radvanske) i 2017. (poraz od Sabalenke). Pedeset dva puta je nastupala na Slemovima, a pored trijumfa u Melburnu 2025. godine (pobeda nad Sabalenkom u finalu) takođe ima finale Ju-Es Opena 2017. Ove sezone ima savršen skor 5-0 protiv igračica van Top 100, a u prvom kolu je rutinski savladala 137. na svetu Kejlu Dej. Aktuelna je šampionka Istborna, gde je prošle nedelje podigla svoju četvrtu titulu na travi u karijeri (pobeda nad Tatjanom Marijom u finalu), a činjenica da je sa 8 pobeda na travi u 2026. liderka na turneji je sa pravom postavlja u poziciju favoritkinje iz senke za osvajanje i ovog Slema. .

Kejti Svan je sedmi put na domaćem Slemu, gde joj je najbolji rezultat 2. kolo iz 2018. godine. Ukupno joj je ovo tek sedmi Grend slem turnir u karijeri. Sezonu na travi je otvorila osminom finala na WTA 125 turniru u Birmingemu i četvrtfinalom na WTA 125 u Ilkliju.

I za kraj ovog pregleda, ističemo meč “Đumbir – nindže” Maje Džoint (WTA#87) koja je u utorak sa turnira izbacila sedmostruku osvajačicu Serenu Vilijams pri pokušaju njenog povratka na turneju u singlu – i jedne od najdarovitijih teniserki mlađe generacije, Filipinke Aleksandre Eale. (29, nositeljka) Eala se prvi put u karijeri plasirala u drugo kolo Vimbldona, a još uvek nije ostvarila plasman u šesnaestinu finala na Grend slemovima iz 6 pokušaja. Prvi put u karijeri je postavljena za nosioca na nekom Grend slem turniru, a ove sezone ima odličan skor od 10-3 protiv igračica plasiranih van Top 50. U ovoj sezoni upisala je čak 21 pobeda, uključujući 5 na travi i osvojenu titulu na WTA 125 turniru u Birmingemu. U ovogodišnjem žrebu Vimbldona prvi put u Open eri imamo čak četiri teniserke iz Jugoistočne Azije - Manančaju Savangkev (Tajland), Dženis Tjen (Indonezija) i Lanlanu Tararudi (Tajland).

Maja Džoint je ostvarila pobedu u jedinom meču koji je do sada igrala protiv Eale, a ako je ponovo nadigra - plasiraće se u 3. kolo jednog Grend Slema po prvi put u karijeri (iz 8 pokušaja). U karijeri ima 9 pobeda nad Top 50 igračicama, a najsvežija pre Vimbldona bila je protiv Sofije Kenin u Adelejdu ove godine. Džoint ima dve WTA titule u karijeri, od kojih je jedna na travi – osvojena prošle godine u Istbornu (2025) – a druga iz Rabata 2025. gde je kompletirala duplu krunu (singl i dubl).

BONUS VIDEO: