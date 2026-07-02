Snigur i Bouzkova naći će mesto u trećem kolu Vimbldona.
Tenis
SNIGUR I BOUZKOVA U TREĆEM KOLU VIMBLDONA: Evo koga su savladale Ukrajinka i Čehinja!
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Ukrajinska teniserka Darija Snigur plasirala se danas u treće kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 132. teniserku sveta Francuskinju Leoliju Žanžan posle dva seta, 6:4, 6:3.
Snigur, 77. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 21 minuta.
Foto: Dinendra Haria / Xinhua News / Profimedia
Ona je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Snigur će igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Ešlin Kruger i Marijam Bolkvadze iz Gruzije.
U trećem kolu je i Čehinja Marija Bouzkova, pobedom protiv Italijanke Tajre Katerine Grant 7:5, 6:3.
Njena protivnica biće pobednica meča ruskih teniserki Dajane Šnajder i Ljudmile Samsonove.
Kurir sport / Beta
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