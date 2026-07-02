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Među muškim članovima njegove porodice – lojalnosti su podeljene: Stefan “navija” za Partizan, Novak je stari zvezdaš koji svakako ceni večite rivale, pa je vreme da se dodirnemo već

Van priprema reprezentacije, trenutno je pauza u košarkaškoj sezoni, ali kada bi mogao da dovedeš trojicu igrača u Crvenu zvezdu iz Evrolige, koji bi to igrači bili? Imaš li neke insajderske informacije za nas, čuješ li se sa novim sportskim direktorom Teodosićem – pitamo ga?

“Čujem se sa Teom; mnogo mi je drago zbog njega, čestitao sam mu i čuli smo se nekoliko puta od kada je postao sportski direktor. Svoju Zvezdu, a košarku pogotovo, pratim zaista strastveno. Ipak, nemam nikakve insajderske informacije, niti se usuđujem da ga pitam o tome. A što se tiče pitanja koga bih doveo u Zvezdu – da li pričamo o realnim ili nerealnim opcijama?”, pita Novak.

Hajde da probamo realno, ali uz malo mašte – dajemo mu smernice…

“Ako gledamo realno – Nikola Vučević”, k’o iz topa će on, ali kad mu napominjemo da je već obnovio potpis za Čikago, nastavljamo uz smeh:

Nikola Vučević o dolasku u Crvenu zvezdu Foto: Starsport/Montaža

“E pa dobro, onda to ipak nije realno…Iskreno, kao navijač, bio sam ponosan što je Zvezda do ove sezone imala dobar balans između domaćih i stranih igrača, ali se prošle to malo promenilo. Spadam u grupu onih koji smatraju da u timu treba da imamo više domaćih košarkaša, jer oni najbolje znaju šta predstavlja institucija za koju igraju”, ističe Nole.

“U tom kontekstu – mislim na Nikolu Kalinića, Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca – a pre i na Branka Lazića, Luku Mitrovića... To su stvarno sve igrači koji mnogo vole Zvezdu, koji su pravi zvezdaši i to se oseti na terenu. Za nas navijače je prosto veće uzbuđenje kada vidimo domaće igrače u sastavu. Naravno, uz dužno poštovanje prema strancima koji donose ogroman kvalitet i neverovatni su po tome kako igraju i kako nastupaju, lično bih više voleo da vidim više domaćih momaka. Svestan sam da je danas to drugačije, da je u pitanju veliki biznis i da mnogo faktora utiče na donošenje odluka, ali ja na to gledam iz svog, ličnog ugla”, iskren je Đoković.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia