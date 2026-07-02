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Posle mečeva kao što je bio prošli protiv Cicipasa, Novak voli da otvoreno popriča sa srpskim medijima na teme koje su mnogo šire od statističkih. Zbog toga koristimo priliku da se dodirnemo problematike modernog sporta. Da li danas – za razliku od ranijih vremena kada je sportista morao da vodi računa prvenstveno o onome što se dešava na terenu i fizičkoj pripremi da bi ostvario rezultat – danas imamo situaciju gde je sve postalo važno? Tu je kompletan marketing, druga strana sporta gde kao sportista moraš da pratiš i radiš na tome kako jedeš, kako spavaš, kako vodiš računa o sebi, česta putovanja, nedovoljno vremena za mentalni oporavak…Da li su to sve stvari zbog kojih sportisti potpadaju pod pritisak?

“Da, tenis se mnogo promenio. Verujem da je tako i u drugim sportovima, ali mogu stručno da pričam samo o tenisu. Kada današnji moderni tenis uporedimo sa onim od pre dvadeset, a kamoli trideset, četrdeset ili pedeset godina, promena je ogromna. Mnogo je zahtevniji, i fizički i mentalno. U pravu ste, sve te komponente sa strane su danas izuzetno važne za modernog tenisera. Prosto je teško isključiti se u potpunosti iz svega što se dešava van terena, jer je to sastavni deo industrije i sporta čiji ste deo”, kaže on, i dodaje:

“Danas su vam kamere u licu svaki dan, što ranije nije bio slučaj. To se stalno pojačava – imamo kamere u teretani, u svlačionici, pa se osećamo kao u „Velikom bratu”. Po mom mišljenju, na nekim turnirima se prelazi granica ukusa i odmerenosti, ali ako želite da učestvujete, to jednostavno morate da prihvatite. To privlači pažnju i povećava popularnost sporta i samih tenisera.”

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

“Zato danas niste samo teniser, vi ste brend i javna ličnost koja mora da zna kako da se ponaša, kako da govori i kako da se postavlja u situacijama van terena. Ako napravite dobar sistem, to vam može doneti beneficije i pomoći vam da gradite svoj brend i legat za budućnost. Sa druge strane, sve to može da vam oduzme i mnogo energije ako niste spremni ili ako niste okruženi dobrim ljudima. Uz društvene mreže i izloženost milijardama informacija u toku dana, mladi teniseri često nisu psihički i emotivno sazreli. Zbog toga mnogi od njih imaju psihološke probleme o kojima je počelo malo više da se priča, ali i dalje nedovoljno”, naglašava Đoković.

novak đoković vimbldon 2025 poraz Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

“Kada pričamo iz perspektive sporta, mi se naravno suočavamo sa svim tim izazovima. Ipak, ako stavimo stvari u širu perspektivu, o kakvim pritiscima mi zapravo možemo da pričamo? Mi smo privilegovani što smo ovde i imamo neverovatnu sreću da se bavimo ovim sportom. Zbog toga je u nekim situacijama nezahvalno kukati i tražiti neku vrstu saosećanja, kada u ovom trenutku dok mi razgovaramo postoje ljudi koji širom sveta umiru od gladi i u ratovima, i ko zna koliko njih jedva preživljava. Važno je sagledati stvari iz tog šireg ugla kako biste smirili sebe i svoj um”, ističe najbolji svih vremena, i rezimira:

“Ako se držimo isključivo naše sfere i industrije, ona se definitivno drastično promenila. Danas morate da imate ozbiljan tim ljudi oko sebe koji pokriva sve te različite oblasti, jer više niste samo teniser na terenu, nego mnogo više od toga!”

Novinarka: Hvala puno, laku noć.